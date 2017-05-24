المشروع يشمل المناهج والتنمية والمدارس والاختبارات والسياسات التربوية

عبدالعزيز الفضلي

خلص العرض التقديمي لانجازات البرنامج المتكامل لتطوير التعليم الى تحديد عدد من الانجازات الأساسية للمكونات الخمسة للبرنامج المتكامل لتطوير التعليم خلال الفترة الزمنية من شهر فبراير الماضي وحتى شهر مايو الجاري، وذلك بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس والوكيل المساعد للمنشآت والتخطيط د.خالد الرشيد والوكيل المساعد للتعليم العام فاطمة الكندري ومدير المركز الوطني لتطوير التعليم د.صبيح المخيزيم ومديري المناطق التعليمية وخبراء البنك الدولي وعدد من المعنيين في مكونات البرنامج المتكامل لتطوير التعليم بالاضافة الى عدد من التربويين والموجهين من مختلف مجالات التعليم.

وأثنى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس على انجازات المكونات الخمسة للبرنامج المتكامل لتطوير التعليم، معربا عن أمله في النهوض بالعملية التعليمية من خلال تحقيق المزيد من الإنجازات على المستويات كافة ومعتبرا المشروع قارب النجاة للتعليم في الكويت.

وشملت انجازات المكون الأول الذي يعنى بالمناهج الدراسية تطبيق المنهج القائم على الكفايات على الصعيد الوطني في الصفين الثاني والسادس واعداد كل معلمي الصفوف الثالث والسابع للعام الدراسي 2017/2018، الى جانب التوافق على الأدلة الارشادية المنقحة، والسياسات التشغيلية وأدوات التقويم، والتدريب على السياسات المنقحة للتقويم على جميع المستويات المهنية وتضمنت 140 مدربا أساسيا، 16 موجها عاما و77 موجها أول و300 موجه فني و100 مدير مدرسة و1640 رئيس قسم، بالاضافة الى تدريب 100 مؤلف كتب دراسية لتأليف كتب الصفين الرابع والثامن.

وحول ما تم انجازه في المكون الثاني الذي يختص بالتنمية المهنية المستمرة للمعلم، فقد تم عمل سلسلة من المراجعات للاطار المرجعي للمعلم وأخذ الملاحظات من (وزارة التربية، كلية التربية الأساسية، كلية التربية)، وتم تحكيم ومراجعة الاطار المرجعي للمعلم في 17 أبريل 2017، وأنهت لجنة التنمية المهنية أعمالها بتقديم مسودة أولية لاطار التنمية المهنية.

وفيما يتعلق بالمكون الثالث الذي يشمل كفاءة المدرسة وشملت انجازاته محورين، فقد تم في المحور الأول الذي يتعلق بتعديل الهيكل التنظيمي للادارات المدرسية المطورة (المدارس الفاعلة)، فقد تم الانتهاء من تعديل مقترح الهيكل التنظيمي للمدارس الفاعلة ووضع الاختصاصات وعمل بطاقات الوصف الوظيفي وشروط شغل الوظائف.

أما انجازات المحور الثاني من المكون الثالث المتعلقة بتهيئة الميدان لتطبيق مشروع المدارس الفاعلة في العام الدراسي القادم 2017 - 2018 م، فقد تم تحقيق التنمية المهنية المستدامة وعملية التدريب الأساسي، وتطبيق شامل لشعبة تحسين الأداء المدرسي في جميع مدارس التعليم العام عدا رياض الأطفال.

وحول المحور الرابع الذي يعنى بكفاءة ومساءلة نظام التعليم فقد تم اعتماد خطة تطوير اختبارات ميزة الوطنية من قبل لجنة التسيير، واعداد 59% من أسئلة الاختبارات ومراجعتها بالاضافة الى اعداد المسودات الأولية لاستبانات دراسة ميزة الوطنية.

اما بالنسبة للمكون الخامس المتعلق بالسياسات التربوية وصنع القرار ودعم عملية التنفيذ، فقد تم استكمال المواصفات الفنية لجميع الدراسات المتفق عليها في آخر اجتماع لبعثة المراجعة المشتركة والدعم الفني.