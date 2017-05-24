افتتحت مكتبة الكويت الوطنية القاعة الجديدة لمكتبة المطالعة السمعية والبصرية، والتي تكرم بالتبرع بتجهيزها د.عادل عيسى حسين اليوسفي.
حضر حفل الافتتاح الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب م. علي اليوحة، والمدير العام لمكتبة الكويت الوطنية كامل العبدالجليل، ولفيف من زوار ورواد المكتبة وموظفيها.
وتحتوي القاعة على أحدث اجهزة العروض السمعية والبصرية الالكترونية، للباحثين والمؤلفين والمنتجين للمصنفات والأعمال الفنية والإعلامية المختلفة والبرامج التسجيلية والتاريخية عن التراث الكويتي، وتستقبل القاعة الجمهور الكريم وتقدم خدمات الإعارة للمقتنيات المتوافرة في المكتبة السمعية والبصرية.