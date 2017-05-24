نظمت كلية العلوم الصحية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الحفل الختامي للعام الدراسي 2016-2017، بحضور عميد الكلية د.جاسم الأنصاري ومدير عام الهيئة سابقا د.عبدالرزاق النفيسي وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية بالكلية وذلك في مقر الكلية - الشويخ.

من جانبه، قال عميد كلية العلوم الصحية د.جاسم الأنصاري ان الكلية شهدت خلال الفترة الأخيرة تقدما كبيرا في عملية تطوير المناهج والبرامج التي تقدمها وانها قطعت شوطا كبيرا في مجال الاعتماد المؤسسي وبدأت بعض الأقسام العلمية بالكلية إجراءات الحصول على الاعتماد الأكاديمي، مضيفا انه تم تكريم عدد من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب والعاملين بالكلية خلال الحفل الختامي، متقدما لهم بخالص الشكر والتقدير لجهودهم في خدمة الهيئة والنهوض بالعملية التعليمية بها.

واختتم د.الأنصاري معربا عن خالص الشكر والعرفان لمدير عام الهيئة د. احمد الأثري لدعمه ورعايته التامة لجميع الانشطة والفعاليات التي تقام بالكلية.

وكان الحفل الختامي قد شهد تكريم عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وهم أ.د.كامل الصالح - عضو هيئة تدريس في قسم السجلات الطبية، د.إقبال الصانع - عضو هيئة تدريس بقسم اللغة الإنجليزية، أ.نوال الياسين - عضو هيئة تدريس بقسم اللغة الانجليزية، أ.شريفة الغانم وأ.إقبال العيسى - من قسم التسجيل لتقاعدهم الوظيفي بعد مسيرة طويلة من العطاء والتفاني في العمل بخدمة الكلية.