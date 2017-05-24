كرّم مدير عام الهيئة العامة لتعليم التطبيقي والتدريب بالإنابة م.حجرف الحجرف فريق الحلم الأخضر التطوعي لحملة المشروع الوطني لزراعة نصف مليون شتلة برية بالشراكة مع إدارة الخدمات بالتطبيقي، وذلك بديوان عام الهيئة بالعديلية.

وقال م.الحجرف: ان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أطلقت مشروعها الوطني لإعادة تأهيل البيئة البرية وزراعة 100 ألف شتلة برية في شهر اغسطس من العام الماضي، إلا أن ما تحقق حتى الآن فاق كل التوقعات بالوصول الى نصف مليون شتلة، ونطمح الى الوصول الى مليون شتلة برية قبل اغسطس المقبل، مشيرا إلى أن الجهود الكبيرة المبذولة تسجل عطاء الشباب الكويتي وتميزه في العمل التطوعي والنهوض بالبيئة الكويتية.

وأكد أن الهيئة وجميع القياديين بها وعلى رأسهم المدير العام د.أحمد الأثري، يدعمون الانشطة التطوعية التي تخدم الوطن والمجتمع، بالإضافة إلى إعادة توطين النباتات البرية في الكويت.

من جانبه، أشاد مدير إدارة الخدمات العامة بالهيئة م.فنيس العجمي بجهود إدارة التطبيقي ممثلة في د.أحمد الاثري وم.حجرف الحجرف ودعمهما المستمر لفريق الحلم الأخضر التطوعي وإدارة الخدمات العامة في مشروعها الوطني لإعادة توطين النباتات البرية في الكويت. وأضاف م.العجمي ان الهيئة انتهت فعليا من زراعة نصف مليون شتلة برية، وفي طريقها إلى تدشين الحملة للوصول إلى مليون شتلة برية، مؤكدا ان هذا الإنجاز يعد الأول من نوعه على المستوى المحلي والخليجي، ويكاد يكون الأول على مستوى الوطن العربي.

أبدى العجمي استعداد الهيئة التام للتعاون مع جميع المحميات الطبيعية بالبلاد، بالإضافة إلى تزويد الوزارات والهيئة والمؤسسات الحكومية وغيرها من الشركات المهتمة بالمحافظة على بيئة الكويت بالشتلات اللازمة ومن دون مقابل.

واختتم العجمي مقدما شكره وثنائه على الجهود الكبيرة المبذولة من فريق الحلم الأخضر ومشروع الحملة الوطنية لإعادة توطين النباتات البرية في الكويت. من جهته، توجه رئيس فريق «حلم أخضر» شبيب العجمي بالشكر والتقدير إلى إدارة الهيئة لتوفير الدعم وجميع ما يحتاجه الفريق من إمكانات لتحقيق هذا الانجاز، مؤكدا أننا في طريقنا الآن للاحتفال قريبا بالمليون شتلة برية، ولن نتوقف حتى نحقق هذا الهدف وكلنا أمل في خدمة بلدنا الحبيب الكويت وإعادة إحياء بيئتها البرية.

من جهته، قال عضو الفريق سعد الهجيني: ان أول من يستحق الشكر هم القائمين على إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الذين نحييهم على حسهم الوطني وقيامهم بالدور المجتمعي الصحيح لأي مؤسسة حكومية، مضيفا أن المتطوعين يتملكهم حماس كبير لإنجاح هذه الحملة ولديهم شعور كبير بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم لإعلان الهيئة رفع الانتاج الى رقم المليون، وثقتنا كبيرة في الله ثم في الهيئة وفي شباب الفريق لتحقيق الانجاز الكبير الذي نسعى جميعا اليه.