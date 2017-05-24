تشارك الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للمرة الأولى في معرض المؤتمر العالمي ATD 2017، وحرصت الهيئة لهذا العام على أن تبرز دورها الحيوي في تأهيل الكوادر الوطنية ملبية احتياجات سوق العمل الكويتي بأياد وطنية قادرة على مواكبة آخر التطورات والتقنيات بالمجالات المختلفة لتساهم في دفع عجلة التنمية.

ومن أهداف المشاركة في المعرض فتح أبواب التعاون والشراكات بين المؤسسات العالمية المتخصصة في مجالات تنمية المواهب لنقل المعرفة والخبرات المتميزة، وتواجد الهيئة داخل المعرض يعزز حضورها بصورة فعالة وتفاعلية مع المشاركين في المؤتمر والمعرض.

وزار القسم الخاص بالهيئة خبراء متخصصون من جهات عالمية متعددة وتفاعل الفريق المنظم مع زوار المعرض ليعرفوا عن الهيئة ومركز ابن الهيثم للتدريب أثناء الخدمة المختص في مجالات التدريب وتنمية الموهبة.