ترأس عميد شؤون الطلبة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسين المكيمي الوفد المرافق له لزيارة بنك الكويت الوطني، وذلك لحضور الاجتماع التنسيقي الأول بين الهيئة وبنك الكويت الوطني إيذانا بتدشين اولى خطوات تنفيذ اتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين مؤخرا.

في البداية، أشاد د.حسين المكيمي بحسن الاستقبال والضيافة من قبل القائمين على بنك الكويت الوطني، وقال: ان الاجتماع التنسيقي الأول شهد ترتيب كل الأمور المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية، وان هناك نقاطا عديدة للتلاقي والتعاون بين الطرفين، مشيرا إلى ان بداية العام الدراسي المقبل ستشهد بداية تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الجانبين بسلسلة طويلة من الانشطة التي سيقدم بنك الكويت الوطني الدعم والرعاية اللازمة لها، مضيفا أنه تم وضع جدول زمني لتنفيذ هذه الفعاليات بالمشاركة مع بنك الكويت الوطني، داعيا أبناء الهيئة من الطلاب والطالبات الى المشاركة بفعالية في المناسبات المختلفة التي ستشهد تقديم جوائز قيمة.

من جانبه، رحب نائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية ببنك الكويت الوطني محمد العثمان بوفد التطبيقي المشارك في الاجتماع التنسيقي الأول لتنفيذ اتفاقية التعاون المبرمة بين الجانبين، مقدما شرحا موجزا لجميع الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه وخاصة من فئة الشباب.

وكانت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قد أبرمت اتفاقية تعاون مع بنك الكويت الوطني للنهوض بمستوى الطلاب وإعدادهم علميا وثقافيا واجتماعا في وقت سابق من الشهر الجاري بحضور مدير عام الهيئة د.أحمد الأثري والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني صلاح الفليج.