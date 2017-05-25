14 برنامجاً دراسياً على مستوى البكالوريوس تطرحها الجامعة وتقدم منحاً للطلبة الجدد والقدامى من المتفوقين

2400 طالب وطالبة يدرسون في الجامعة 70% منهم كويتيون..و60% أو نقطتان الحد الأدنى للقبول

«الأمريكية» أول جامعة خاصة للعلوم الإنسانية والآداب في الكويت وتأسست عام 2003

نتبع في الجامعة نموذج العلوم والآداب الحرة الأميركي للتعليم العالي

الجامعة خرجت حوالي 3 آلاف طالب وحصلت على الاعتماد البرامجي من مؤسسات أميركية عريقة

لدينا مكتب خاص لمتابعة أحوال الخريجين

حريصون على مراجعة وتطوير المناهج الدراسية بصفة مستمرة\

مركز التعليم المستمر بالجامعة يقدم دورات تدريبية للعاملين بقطاع الاستثمار وموظفي القطاعين الحكومي والخاص

لم نطرح حتى الآن برامج على مستوى الماجستير أو الدكتوراه

70% من أساتذة الجامعة بالكويت حاصلون على شهادات دكتوراه في تخصصاتهم المختلفة والباقون من حملة الماجستير

أجرت الحوار: آلاء خليفة تعد الجامعة الأمريكية في الكويت أول جامعة خاصة للعلوم الانسانية والاداب والحرة في الكويت وقد وضعت معاييرها التربوية والثقافية والادارية بناء على النموذج التربوي المتبع في الجامعات والكليات في الولايات المتحدة وترتبط الجامعة الأمريكية في الكويت باتفاقية تفاهم وتعاون مع كلية دارتموث الأميركية. «الأنباء» استضافت نائب رئيس الجامعة الأمريكية لشؤون القبول والعلاقات العامة أمل البنعلي وعميدة شؤون الطلاب د.حنان مظفر للرد على اسئلة واستفسارات القراء في «ألو الأنباء» حول نظام الدراسة بالجامعة الأمريكية في الكويت وشروط ونسب القبول والكليات والتخصصات المتاحة، وابرز اتفاقيات التعاون التي ابرمتها الجامعة لمزيد من التطوير والتحديث وكذلك الأنشطة المختلفة. وأكدتا البنعلي ومظفر على ان 2400 طالب وطالبة يدرسون في الجامعة 70% منهم كويتيون، لافتتين إلى انها خرجت حوالي 3000 طالب وطالبة، وتطرح 14 برنامجا دراسيا على مستوى البكالوريوس، بالاضافة إلى حصول الجامعة خلال مسيرتها على الاعتماد البرامجي من مؤسسات أميركية عريقة. واشارت إلى ان التقديم في الجامعة مستمر حتى 27 اغسطس وبعدها يمكن فتح باب القبول حسب المقاعد المتوافرة، حيث تبدأ الدراسة في الجامعة يوم الأحد 11 سبتمبر المقبل، موضحتين ان الحد الأدنى للقبول 60% أو نقطتان بحسب نظام النقاط، والتخصصات المطروحة تلائم احتياجات سوق العمل ويوجد بها مكتب خاص لمتابعة أحوال الخريجين. وذكرتا ان 70% من اساتذة الجامعة بالكويت حاصلون على شهادات دكتوراه في تخصصاتهم المختلفة والباقون هم من حملة الماجستير المتخصص، وتقدم منحتين دراسيتين كاملتين للمتفوقين من الطلبة الجدد و10 للمتفوقين من الملتحقين الجدد والمستمرين، وتوصل الجامعة نهضتها المستمرة وتعمل حاليا على إنشاء مبنى متعدد الاستخدامات لتوفير المزيد من الفصول والمختبرات الدراسية واستديوهات لطلبة الإعلام والتصميم الغرافيكي.



وفيما يلي التفاصيل:

في البداية نود اعطاءنا نبذة عن الجامعة الأميركية في الكويت وأهدافها ورسالتها في المجتمع؟



٭ تأسست الجامعة الأميركية وهي أول جامعة خاصة للعلوم الإنسانية والآداب في الكويت، بموجب المرسوم الأميري رقم 139 والصادر بتاريخ 8 يوليو 2003، وقد وضعت الجامعة معاييرها التربوية والثقافية والإدارية بناء على النموذج التربوي المتبع في الجامعات والكليات في الولايات المتحدة، ويرأسها أستاذ العلوم السياسية د.ايرل سوليفان.



ونتبع في الجامعة نموذج العلوم والآداب الحرة الأميركي للتعليم العالي الذي يوفر مناهج دراسية تمنح المعارف العامة وتطور الفكر العقلاني والقدرات الفكرية للطالب ويضم ذلك مواد عامة في الأدب الانجليزي والعربي، اللغة العربية والانجليزية، الفلسفة، التاريخ، الرياضيات والعلوم والفنون، ويزود الطالب بالمهارات والتوجهات والقيم التي يحتاجها للنجاح في الدراسة والعمل والمجتمع، وبعد استكمال هذه المواد العامة يستطيع الطالب اختيار تخصصه الدراسي في الجامعة، وتطرح الجامعة 14 برنامجا دراسيا على مستوى البكالوريوس، ويصل عدد طلابنا حاليا إلى 2400 طالب وطالبة وخرجت الجامعة حوالي 3 آلاف خريج وخريجة، وتبلغ نسبة الطلبة الكويتيين في الجامعة حوالي 70% وباقي الطلبة من المقيمين بما يتيح المجال للتبادل والتقارب الثقافي بين الطلاب.



وحرصت الجامعة خلال مسيرتها الأكاديمية على الحصول على الاعتماد البرامجي لكافة برامجها الدراسية من مؤسسات أميركية عريقة منها: ٭ برنامج اللغة الانجليزية المكثف المعتمد من قبل هيئة اعتماد برامج اللغة الانجليزية في الولايات المتحدة (CEA) وذلك من الفترة بين أغسطس 2009 إلى أغسطس 2024، وتعتبر الجامعة الأميركية في الكويت من أوائل المؤسسات التعليمية التي تحصل على الاعتماد من هيئة برامج اللغة الانجليزية على مستوى دول المنطقة.



٭ برامج كلية الأعمال والاقتصاد معتمدة من قبل مجلس اعتماد كليات العلوم الإدارية وبرامجها (ACBSP) في الولايات المتحدة.



٭ برامج كلية العلوم والآداب معتمدة من قبل مجلس أمناء الأكاديمية الأميركية للعلوم والآداب الحرة (AALE).



٭ برنامج بكالوريوس الهندسة في هندسة الكمبيوتر معتمد من قبل لجنة اعتماد برامج الهندسة في مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا ABET.



سارة: ما شروط القبول في الجامعة الأميركية؟



٭ الحد الأدنى للقبول 60% أو نقطتان بنظام النقاط ولدينا متطلبات اخرى خاصة بكفاءة اللغة الانجليزية ويخضع الطالب لاختبار قدرات في اللغة الانجليزية أو يمكن تقديم نتيجة اختبار التوفل TOEFL بحيث يكون حاصلا على 60% أو 6 في اختبار الايلتز IELTS اما الطالب غير المستوفي لشروط اختبار اللغة الانجليزية فيمكنه الالتحاق ببرنامج تمهيدي في اللغة الانجليزية تقدمه الجامعة على فصلين دراسيين.



هل تختلف شروط القبول بالنسبة لطلبة البعثات الداخلية؟



٭ شروط قبول طلبة البعثات الداخلية يحددها مجلس الجامعات الخاصة الذي أعلن مؤخرا عن خطة البعثات للعام الدراسي 2017-2108 بحسب النسب التالية: برنامج البكالوريوسالحد الأدنى لنسبة شهادة الثانوية العامة: القسم العلمي، برامج الهندسة 80%، والبرامج الأخرى 70%، اما القسم الأدبي 78%.



الحد الأدنى لذوي الاحتياجات الخاصة: القسم العلمي، برامج الهندسة 70%، والبرامج الأخرى 60%، اما القسم الأدبي 68%.



الحد الأدنى لنسبة شهادة الثانوية العامة لليسانس الحقوق، 80% للقسمين العلمي والأدبي، و70% لذوي الاحتياجات الخاصة.



بشار: ما مواعيد تقديم طلبات الالتحاق للجامعة الأمريكية في الكويت؟



٭ التقديم مفتوح حاليا حيث يمكن للطالب تقديم طلب التحاق عن طريق موقعنا الالكتروني أو بالحضور إلى الجامعة ومن ثم بعد اعلان نتائج الثانوية العامة وتقديم الطالب لشهادة الثانوية العامة الاصلية يتم اعتماد قبول الطالب اذا كان مستوفيا لشروط القبول، وآخر موعد لتقديم طلبات الالتحاق 27 اغسطس ولكن نظرا لانشغال الطلاب بالعطلة الصيفية فهناك مجال ان يقدم الطالب طلب التحاق للجامعة خلال اسبوعين قبل بدء الدراسة بالجامعة على حسب توافر المقاعد.



«الأنباء»: متى يتم اعلان نتائج المقبولين؟



٭ يعلن مجلس الجامعات الخاصة عن نتائج المقبولين في البعثات الداخلية، اما بالنسبة للطلبة الدراسين على حسابهم الخاص، فيقوم قسم القبول في الجامعة بابلاغهم كتابيا بما يفيد بقبولهم بالجامعة من عدمه.



«الأنباء»: متى ستبدأ الدراسة بالجامعة؟



٭ تبدأ الدراسة في الجامعة يوم الاحد 11 سبتمبر المقبل.



«الأنباء»: ما المستندات المطلوبة للالتحاق بالجامعة؟



٭ على جميع الطلبة الراغبين بالالتحاق في الجامعة الأمريكية، تقديم شهادة الثانوية الأصلية وكشف الدرجات الأصلي، ويتوجب على الطلبة خريجي المدارس الثانوية الخاصة أو الذين تخرجوا في خارج الكويت تقديم الشهادة الأصلية وكشف الدرجات الأصلي مصدقا من وزارة التربية (إدارة التعليم الخاص) لاثبات معادلتها لشهادة الثانوية العامة.



كما تقبل الجامعة عددا محدودا من الطلبة الراغبين بالتحويل من جامعات أخرى، ويتم تقييم كل طلب على حدة، ومعادلة بعض المقررات من الجامعات الأخرى التي تنطبق عليها شروط الجامعة الأمريكية على أن تكون الجامعة أو الكلية معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي في الكويت، ويستلزم احضار صور شخصية وصورة البطاقة المدنية وجواز السفر كما يطلب من الطالب كتابة مقال انشائي يشرح من خلاله سبب رغبته في الالتحاق بالجامعة ويخضع لاختبار قدرات في اللغة الانجليزية والرياضيات واللغة العربية لتحديد المستوى.



أحمد العنزي: ما التخصصات التي توفرها الجامعة حاليا؟



٭ تضم الجامعة الأمريكية في الكويت كلية العلوم والاداب وكلية الإدارة والاقتصاد، أمام التخصصات المطروحة هي كالآتي:كلية العلوم والآداب كلية الإدارة والاقتصاد:٭ بكالوريوس آداب وسائل إعلامية٭ بكالوريوس آداب في اللغة الانجليزية٭ بكالوريوس آداب في التصميم الغرافيكي٭ بكالوريوس آداب في العلاقات الدولية٭ بكالوريوس آداب في العلوم الاجتماعية والسلوكية (انثروبولوجيا)٭ بكالوريوس علوم في علوم الكمبيوتر٭ بكالوريوس علوم في نظم المعلومات٭ بكالوريوس هندسة في الهندسة الكهربائية٭ بكالوريوس هندسة في الكمبيوتر٭ بكالوريوس إدارة أعمال في المحاسبة٭ بكالوريوس إدارة أعمال في الاقتصاد٭ بكالوريوس إدارة أعمال في الإدارة٭ بكالوريوس إدارة أعمال في التسويق٭ بكالوريوس إدارة أعمال في التمويل«الأنباء»: هل تنوي الجامعة طرح تخصصات أكاديمية جديدة مستقبلا؟



٭ الجامعة الأميركية في الكويت تحرص دائما على مواكبة كافة التغيرات والتطورات وتحاول اقرار التخصصات التي تواكب احتياجات سوق العمل وبالتاكيد ضمن خطة الجامعة اقرار تخصصات جديدة، ونفضل الاعلان عنها في حينها.



«الأنباء»: ماذا عن مواكبة التخصصات التي تقدمها الجامعة لاحتياجات سوق العمل؟



٭ بالطبع تلائم تخصصاتنا سوق العمل، ولدينا مكتب خاص بالخريجين تابع لقسم شؤون الطلبة بالجامعة ويقوم المكتب بتنظيم لقاءات بصفة دورية مع خريجينا للتعرف عن تجاربهم في سوق العمل، وسنتعاون قريبا مع برنامج اعادة الهيكلة والقوى العاملة لتوفير الدعم لخريجينا وطلابنا الذين على وشك التخرج للاستفادة من البرامج التي يوفرها البرنامج.



«الأنباء»: هل تحرص الجامعة على تنظيم معارض فرص وظيفية للطلبة الذين هم على وشك التخرج؟



٭ بالتاكيد حيث ان من ضمن أنشطة الجامعة التي تقدمها لطلابها تنظيم معارض فرص وظيفية بشكل سنوي والتي تهدف لالتقاء الطلبة الذين على وشك التخرج بممثلي سوق العمل من القطاعين الحكومي والخاص للتعرف على متطلبات التعيين في تلك الجهات وقد شارك في المعرض العام الحالي حوالي 13 جهة.



شيماء: هل تسمح الجامعة الأمريكية بتحويل وقبول طلبة من جامعات اخرى؟



تسمح الجامعة بالتحويل لاي طالب بشرط ان يكون محولا من جامعة معترف بها من وزارة التعليم العالي في الكويت واقصى عدد للوحدات المسموح بتحويلها هو 60 وحدة دراسية على ان يكون الطالب حاصلا على تقدير جيد.



«الأنباء»: هل هناك مراجعة دورية للمناهج الدراسية في الجامعة؟



٭ تحرص الجامعة الأمريكية على مراجعة وتطوير مناهجها الدراسية بصفة مستمرة وتتم تلك العملية على عدة مستويات، ويقوم مجلس الجامعات الخاصة بمراجعة المناهج بصفة دورية وبناء عليه يتم منح الجامعة الاعتماد المؤسسي من مجلس الجامعات الخاصة بالاضافة إلى ان هناك لجنة داخل كل كلية من كليات الجامعة تختص بتقييم البرامج الدراسية بحيث ان تكون مواكبة للتطور الذي يحدث حول العالم وهذا التغيير يكون بشكل دوري حيث يتم مراجعة المنهج الأكاديمي في كل عام وبناء عليه يتم اصدار «الكتالوج الأكاديمي الجامعي» فضلا عن ذلك فان احد شروط مجلس الجامعات الخاصة للجامعات الخاصة في الكويت بان يكون لكل جامعة خاصة جامعة زميلة في البلد التي تتبع منهجها الدراسي بناء على ذلك ترتبط الجامعة الأميركية في الكويت منذ تأسيسها في 2003 بجامعة «دارتموث» الأميركية وهي من جامعات النخبة في الولايات المتحدة وتقوم بتقييم مناهجنا الدراسية وتقدم تقرير إلى مجلس الجامعات الخاصة بنوعية البرامج المقدمة.



سهام: هل تقدم الجامعة الأمريكية برامج على مستوى الماجستير أو الدكتوراه؟



٭ لم نطرح حتى الآن برامج على مستوى الماجستير أو الدكتوراه ولاسيما أن الجامعة تركز على التعليم الجامعي في مستوى البكالوريوس، لكن هناك الكثير من خريجينا يذهبون بعد التخرج إلى جامعات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة لاستكمال دراساتهم العليا.



«الأنباء»: نود تسليط الضوء على مراكز العمل الموجودة ودور كل منها في خدمة الجامعة والمجتمع بشكل عام؟



٭ لدينا مركز التعليم المستمر والذي تم تأسيسه بعد عام واحد من افتتاح الجامعة وتشرف عليه بثينة الخبيزي ويقوم بتوفير دورات تدريبية للأفراد وهناك اتفاقيات مع مؤسسات حكومية وخاصة لعمل دورات للعاملين بقطاع الاستثمار وموظفي القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية في اللغة الانجليزية.



«الأنباء»: نود إعطاءنا نبذة مختصرة عن مبنى الطالب الجديد الذي تم افتتاحه مؤخرا في الجامعة؟



٭ يتكون المبنى من 4 طوابق، يضم الطابقان الأول والثاني قاعات رياضية متعددة الأغراض، ومسار للمشي، واستراحة الطلاب وناديان صحيان للطلاب والطالبات، بينما تضم الطوابق العلوية عمادة شؤون الطلبة ومكاتب للمنظمات والأندية الطلابية واستراحة الطالب، بالإضافة إلى عمادة الإرشاد الأكاديمي والخدمات التعليمية المساندة ومركز الاستشارات الطلابية ومكاتب شؤون الخريجين والخدمات التوظيفية.



«الأنباء»: ماذا عن قسم شؤون الطلبة بالجامعة ودوره في خدمة الجموع الطلابية؟



٭ لدينا في الجامعة قسم خاص لشؤون الطلبة يعتني بكل ما يخص الطالب داخل الجامعة ولاسيما فيما يخص الأنشطة الطلابية والتي تتنوع بين الاجتماعية والرياضية والثقافية والأدبية، بالإضافة إلى الحكومة الطلابية والأندية الطلابية ويقوم القسم بتعريف الطلبة المستجدين بنظام الجامعة والأنشطة الطلابية، فعلى سبيل المثال يشارك طلبة الجامعة في مباريات مع جامعات أخرى سواء داخل الكويت أو خارجها ويحققون مراكز متقدمة، كما يشارك الطلبة في الحملات التطوعية التي تقام داخل الكويت وخارجها كما يشارك طلابنا في دوري المناظرات التي يقام على مستوى الجامعات الخاصة في الكويت ونظم الطلبة ايضا أسبوعا كاملا لإحياء ذكرى الاحتلال العراقي في فبراير الماضي والاحتفال بالأعياد الوطنية، وتضم الجامعة حوالي 37 ناديا طلابيا ينظمون ايضا العديد من الأنشطة المختلفة، كما ان هناك قسما للإرشاد الطلابي يختص بالإرشاد النفسي والصحي والاجتماعي للطلاب ونعتني ايضا بالطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة الذهنية أو العقلية، ويندرج تحت قسم شؤون الطلبة قسم شؤون الخريجين والحياة داخل الجامعة حافلة بالأنشطة الطلابية طوال اليوم الجامعي، حيث إن جزءا من رسالة الجامعة الاهتمام بتنظيم أنشطة طلابية بجانب اهتمامنا بالتحصيل العلمي والأكاديمي لطلابنا، ويبلغ عدد الطلبة المشاركين بشكل مباشر في النشاطات الطلابية حوالي 500 طالب وطالبة، من بينهم أعضاء النوادي الطلابية والحكومة الطلابية، ورياضيين، وعاملين في مجال التشغيل الطلابي بالجامعة.



محمد العجمي: نسمع دوما عن الحكومة الطلابية بالجامعة الأميركية فما دورها وعلاقتها مع الإدارة الجامعية؟



٭ الحكومة الطلابية بالجامعة الأميركية تجمعها علاقة قوية مع الإدارة الجامعية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل بين الطرفين لما فيه تحقيق المصلحة العامة، حيث تعتبر الحكومة الطلابية همزة الوصل بين الإدارة والطلاب وتنقل مطالب الطلبة ومشاكلهم للإدارة والتي بدورها تحاول جاهدة تلبية المطالب الطلابية وفقا للإمكانات المتاحة وايضا بما لا يتعارض مع اللوائح والنظم الجامعية كما تنظر الإدارة للمقترحات الطلابية التي تردها من خلال الحكومة الطلابية بعين الاعتبار.



روان حسين: ماذا تقدم الجامعة لطلابها المتميزين والمتفوقين؟



٭ تقدم الجامعة منحتين دراسيتين كاملتين للمتفوقين من الطلبة الجدد، فضلا عن 10 منح دراسية للمتفوقين من الطلبة الجدد والمستمرين تغطي ما بين عام إلى عامين دراسيين، ومن شروط المنحة حصول الطالب على معدل معين، فضلا عن مشاركتهم في الأنشطة الطلابية وهناك قائمة رئيس الجامعة وقائمة العميد للطلبة المتميزين أكاديميا، ويقام حفل سنوي لتكريم الطلاب المتفوقين دراسيا وايضا المتميزين على مستوى الأنشطة الطلابية.



من ناحية أخرى، توفر الجامعة برنامجا للمساعدات المالية للطلبة الذين يتعرضون للتعثر المالي في دفع المصروفات، حيث يتم تشكيل لجنة للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على تلك المساعدات وتحدد اللجنة الطلاب المستحقين لتلك المساعدات بعد دراسة حالة كل طالب على حدة، فضلا عن ذلك توفر الجامعة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي منحة الوزير، حيث يتم تخصيص 5 مقاعد لطلبة غير كويتيين سنويا، وتوفر بشكل مستمر منح وزير التربية والتعليم العالي، حيث قامت للعام السادس على التوالي بتقديم خمس منح دراسية لخمسة من الطلبة المتفوقين على لائحة الوزير.



سعود: ماذا عن آلية دفع المصروفات الدراسية في الجامعة وكم تصل تكلفة التخصص؟



٭ يمكن للطالب دفع الرسوم الدراسية على دفعة واحدة او عن طريق نظام الاقساط الدراسية.



«الأنباء»: ماذا عن اعضاء هيئة التدريس الذين تضمهم الجامعة ومستواهم العلمي والأكاديمي؟



٭ يشترط لتعيين عضو هيئة تدريس بالجامعة الأميركية في الكويت ان يكون خريج احدى الجامعات الاميركية أو لديه خبرة تعليمية في جامعات أميركية، و70% من اساتذة الجامعة حاصلين على شهادات دكتوراه في تخصصاتهم المختلفة والباقون هم من حملة الماجستير المتخصص حيث ان بعض التخصصات الدراسية ليست لها برامج دكتوراه على مستوى العالم ويوازيها الماجستير المتخصص، واساتذة الجامعة الأميركية في الكويت متعددي الجنسيات وأغلبيتهم من أميركا الشمالية، ويمر اختيار اعضاء هيئة التدريس بعدة مراحل من خلال لجان جامعية يتم تشكيلها واجراء مقابلات مع عضو هيئة التدريس وايضا من الجامعة الزميلة في الولايات المتحدة وبناء على ما تقرره اللجنة يتم اختيار عضو هيئة التدريس.



حسين الراشد: هل توفر الجامعة برامج التدريب الميداني لطلابها بالتعاون مع الجهات الخارجية؟



٭ بالتأكيد توفر الجامعة برامج تدريب ميداني لطلابها لاسيما ان من متطلبات التخرج ان يقوم الطالب بتدريب ميداني في جهة عمل تحت اشراف اعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ولدينا قسم التوظيف في إدارة شؤون الطلبة الذي يقدم خدمات للخريجين وللطلاب الذين على وشك التخرج وهي خدمات تأسيس للتوظيف والتي يحتاجها الطالب للحصول على الوظيفة.



يوسف: هل سيتم تطبيق نظام التعليم عن بعد سواء في الجامعة بالكويت أو مع الجامعات الاجنبية التي تتعاقدون معها؟



٭ لا، وذلك نظرا لان قانون التعليم العالي في الكويت يمنع الدراسة عن بعد.



«الأنباء»: ما ابرز المشاريع التطويرية المستقبلية للجامعة الأميركية في الكويت والموضوعة على اجندة الاعمال؟



٭ الجامعة الأميركية في الكويت حريصة دوما على التطوير والتحديث سواء في برامجها الدراسية أو في المباني التي تقوم بإنشائها في الحرم الجامعي من اجل خدمة الطلبة، وتعمل على عقد اتفاقيات تعاون مع اكبر الجامعات الأميركية وتقوم الجامعة بإنشاء مبنى جديد داخل الحرم الجامعي وهو متعدد الاستخدامات مكون من 4 طوابق سيضم المزيد من الفصول والمختبرات الدراسية واستديوهات لطلبة الإعلام والتصميم الغرافيكي بالاضافة إلى إنشاء مسرح اكبر من المسرح الحالي.

نسبة الغياب

أكدت أمل البنعلي جدية الجامعة الأميركية في التعامل مع الطلبة من ناحية الالتزام بالحضور، موضحة ان نسبة الغياب المسموح بها 15% فقط وما عدا ذلك يتم التعامل مع الطالب وفقا للوائح الجامعية، اما في حالة تعثر الطالب دراسية فهناك مرشد أكاديمي بالجامعة يساعده على تخطي العقبات، لافتة إلى ان الطالب الذي لا يحافظ على المعدل المطلوب وهو نقطتان لمدة 3 فصول دراسية يتم فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد.

«عمل الطالب»

لفتت د.حنان مظفر إلى ان برنامج «عمل الطالب» يتيح للطالب الحاصل على معدل «جيد» ان يعمل بالاقسام المختلفة في الجامعة مقابل عائد مادي يحصل عليه نظير العمل الذي يقوم به.

باقة ورد

باقة ورد مزينة بأجمل كلمات الشكر والتقدير للموظفة المجتهدة وشعلة النشاط في الجامعة الأميركية مدير مساعد قسم العلاقات العامة والتسويق رحاب البهي على جهودها الحثيثة طيلة العام الجامعي في التواصل مع ممثلي وسائل الإعلام وتغطية أنشطة واخبار الجامعة فلها كل الشكر والتقدير.