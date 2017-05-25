آلاء خليفة

اعلن الامين العام للامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة د. حبيب ابل انه تقرر فتح باب التسجيل في البعثات الداخلية للفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2017-2018 لخريجي الثانوية العامة وذلك اعتبارا من اليوم الخميس 25 مايو الجاري وحتى 15 يونيو المقبل.



مضيفا انه لمزيد من الاستفسارات يمكن للطلبة واولياء امورهم مراجعة الموقع الإلكتروني للامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة www.puc.edu.kw حيث تم الاعلان عن خطة البعثات الداخلية عليه.

الجدير بالذكر ان اليوم سيتم فتح باب التسجيل الإلكتروني للالتحاق ببرنامج البكالوريوس من خريجي الثانوية والالتحاق ببرنامج الدبلوم من خريجي الثانوية والتحويل بين الجامعات والكليات للطلبة المقيدين في البعثات الداخلية «تسجيل يدوي في مقر المنشأة التعليمية» والتحويل الى البعثات الداخلية لطلبة جامعة الكويت والبعثات الخارجية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب «تسجيل يدوي في مقر المنشأة التعليمية» على ان يغلق باب القبول لتلك الفئات يوم الخميس 15 يونيو.



اما يوم الاثنين 21 اغسطس المقبل فسيكون بداية تسجيل الحاصلين على شهادات الدبلوم.