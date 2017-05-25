آلاء خليفة

تتوجه رئيس مجلس امناء الجامعة الأميركية في الكويت، الشيخة دانا ناصر الصباح، في يونيو المقبل الى الولايات المتحدة الأميركية لتسلم الدكتوراه الفخرية من كلية دارتموث بولاية نيو هامبشير الأميركية، وذلك عن جهودها في تأسيس أول جامعة للآداب والعلوم الحرة في الكويت.



وقد تأسست الجامعة الأميركية في الكويت بموجب المرسوم الأميري رقم 139 والصادر بتاريخ 8 يوليو 2003 لتصبح أول جامعة خاصة للعلوم الإنسانية والآداب في الكويت.



وقد وضعت الجامعة معاييرها التربوية والثقافية والإدارية استنادا الى النموذج التربوي المتبع في الجامعات والكليات في الولايات المتحدة الأميركية، والذي تم تطويره على مدار سنين طويلة من التعاون بين الجامعة الأميركية في الكويت وجامعة دارتموث، الشريك الإستراتيجي للجامعة.

وتترأس الشيخة دانا شركة التعليم المتحدة (UEC)، الشركة الرائدة في قطاع التعليم بالكويت إذ تمتلك الشركة وتدير 7 من طليعة المدارس الأميركية والهندية والباكستانية والعربية في الكويت وتضم أكثر من 12.500 طالب في جميع المراحل الدراسية.



فضلا عن ذلك، تشغل الصباح منصب الرئيس التنفيذي لشركة الفتوح القابضة، والتي تمتلك حصة الأغلبية في شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) التي تعمل في قطاعات متعددة وتمتلك محافظ استثمارية متعددة في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وتحمل الشيخة دانا الصباح درجة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة الكويت، كما درست في جامعة إنديانا بمدينة بلومنجتون الأميركية.



وقد تم ترشيحها للحصول على درجة الدكتوراه الفخرية ضمن مجموعة من الشخصيات التي رشحتهم جامعة دارتموث تقديرا لجهودهم وإنجازاتهم في مجالات مختلفة، وتضم القائمة الأسماء التالية: وقد هنأ البروفيسور ديل إيكلمان، منسق برامج التعاون بين دارتموث الجامعة الأميركية في الكويت، وأستاذ علوم الإنسان والعلاقات الإنسانية بجامعة دارتموث وأستاذ كرسي «رالف وريتشارد لازاروس» الشيخة دانا قائلا: «منذ عام 2003 ونحن نشارك الشيخة دانا رؤيتها التي تمثلت في إنشاء وتنمية مؤسسة تعليمية للعلوم الإنسانية والآداب.



وجميعنا يدرك أن الجامعات القديمة والجديدة - على حد سواء - تعمل دائما على التطور والتكيف لمواكبة العصر والتحديات الجديدة.