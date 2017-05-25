«التربية» تسدل الستار على اختباراتها اليوم و60 حالة حرمان أمس

العبيدلي: لم نستقبل أي شكوى من لجان الاختبار

الجويسر: ترقية 722 الى الدرجة «أ» و1633 إلى «ب» و1829 إلى الأولى و1850 إلى الثانية و2841 إلى الثالثة





عبدالعزيز الفضلي

فيما يسدل الستار اليوم على آخر اختبارات المرحلة الثانوية، حيث يؤدي طلبة القسم الادبي اختبار الاحصاء والمعهد الديني اللغة العربية وتاريخ الأدب، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«الأنباء» أن اعلان نتائج الثانوية بقسميها الادبي والعلمي والمعهد الديني سيكون صباح الإثنين المقبل ٢٩ الجاري، ويسبقه يوم الاحد إعلان نتيجة الصفين العاشر والحادي عشر.



وفي سياق آخر، أكد الوكيل المساعد للشؤون الادارية والتطوير الاداري بالوزارة فهد الغيص أنه تم توفير 9970 درجة للترقية بالاختيار للعام الدراسي 2016/ 2017 للعاملين بالوزارة، موضحا أنه تم توزيع هذه الدرجات حسب الشروط والضوابط الخاصة بديوان الخدمة

المدنية.

إلى ذلك قال رئيس لجنة تقدير الدرجات لمادة الإحياء والموجه الفني الأول لمادة العلوم في منطقة الفروانية التعليمية ناصر العبيدلي إن طلاب وطالبات الصف الثاني عشر العلمي أدوا اختبار الإحياء في جو ساده الارتياح والتفاؤل، مؤكدا أن لجنة استقبال الاستفسارات في الكنترول لم تستقبل أي شكاوى من لجان الاختبار. وقد اعلن كنترول اختبارات الثانوية العامة عن غياب 2689 طالبا وطالبة في اختبارات اليوم لمادة الاحياء في القسم العلمي وقضايا البيئة والتنمية المعاصرة في الادبي والمعهد الديني من اصل 35995 طالبا وطالبة مقيدين في سجلات الاختبارات للصف الثاني عشر بينما تم تسجيل 60 حالة حرمان.

وكانت وزارة التربية اكدت في وقت سابق ان موعد اعلان نتائج الثانوية العامة بقسميها الادبي والعلمي والمعهد الديني سيكون يوم الاحد المقبل 28 مايو الجاري ونتائج الصفين العاشر والحادي عشر يوم السبت 27 مايو وذلك من خلال نشرة عممتها وكيلة التعليم العام فاطمة الكندري كشفت مصادر تربوبة مطلعة لـ«الأنباء» انه من الصعب تحقيق ذلك لعدم قدرة المصححين على الانتهاء من اعمالهم في الوقت المحدد، مشيرة الى انه من المتوقع ان يترحل موعد اعلان النتيجة الى صباح الاثنين المقبل ويسبقه يوم الاحد اعلان نتيجة العاشر والحادي عشر. وأوضحت المصادر ان وكيل وزارة التربية د. هيثم الاثري اكد للعاملين في الكنترول ضرورة اعطاء كل طالب حقه من حيث المراجعة والتدقيق حتى وان تأخرت عملية الاعلان عن النتيجة، مشددا على اهمية التأني وعدم التسرع واضعا مصلحة الطلبة فوق كل اعتبار.

وكانت وكيلة التعليم العام فاطمة الكندري دعت امس معلمي ومعلمات مواد الكيمياء والاحياء والفيزياء للتوجه الى الكنترول لاستكمال اعمال التصحيح دون تأخير.

الغيص: توزيع الدرجات تم حسب ضوابط ديوان الخدمة

أكد الوكيل المساعد للشؤون الادارية والتطوير الاداري بوزارة التربية فهد الغيص أنه تم توفير 9970 درجة للترقية بالاختيار للعام الدراسي 2016 / 2017 للعاملين بوزارة التربية، مشيدا بدور ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية لتعاونهما مع وزارة التربية لتوفير هذا العدد من الدرجات لما يعادل 110000 موظف وموظفة بوزارة التربية بجميع المجالات التعليمية والادارية والفنية، موضحا أنه تم توزيع هذه الدرجات حسب الشروط والضوابط الخاصة بديوان الخدمة المدنية.



وقال الغيص إنه قد تم ادراج الترقيات على عدة برامج مثل البرنامج الأول المتعلق بوكيل الوزارة والوكلاء المساعدين ومكتب وزير التربية وموظفيهم وإدارة الموارد البشرية والخدمات العامة والشؤون القانونية والادارة المالية والتوريدات والمخازن والعلاقات العامة والاعلام التربوي وادارة التخطيط ومركز المعلومات وادارة التصميم والمنشآت وادارة الصيانة، بالاضافة الى البرنامج الثاني المتعلق برياض الأطفال والبرنامج الثالث بالمرحلة الابتدائية والبرنامج الرابع بالمرحلة المتوسطة والبرنامج الخامس بالمرحلة الثانوية والبرنامج السادس بادارة مدارس التربية الخاصة وادارة التعليم الديني والمعاهد الدينية، والبرنامج السابع المتعلق بادارة الخدمات الاجتماعية والنفسية وادارة الأنشطة المدرسية وادارة التقنيات التربوية وادارة المكتبات وادارة تطوير المناهج وادارة البحوث والتطوير الاداري وادارة تقييم جودة التعليم، وكذلك موظفي ادارات المناطق التعليمية الستة ومكتب التنسيق بديوان عام الوزارة والتوجيه الفني العام.



ولفت الى البرنامج الثامن المشمول بموضوع الترقيات بالاختيار المتعلق بالأمانة العامة للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتعليم والمركز الوطني لتطوير التعليم والامانة العامة للتربية الخاصة والادارة العامة للتعليم الخاص، حيث أكد أن الأمانة العامة للتربية الخاصة قد ألغيت وتم ايقافها.



وبين الغيص أن هذه البرامج قد تم التوزيع عليها بما يقارب 9970 درجة للترقية بالاختيار وكان نصيب الوظائف العامة منها 954 درجة تشمل 15 من الوظائف الخاصة بالمعاونة ودرجة واحدة للوظائف المساعدة. وشكر الغيص وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس ووكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري لاعتمادهما هذه القرارات.



من جانبه، أوضح مدير ادارة الموارد البشرية سعود الجويسر أن عملية الترقية بالاختيار قد تم التجهيز لها من قبل الوزارة في العام 2016 من خلال اعتماد تقرير الكفاءة للعاملين بالمدارس يتبعها تخزين الاجازات بأنواعها وتخزين العقوبات أو محو العقوبات لما لها من تأثير على الترقية بالاختيار، بالاضافة الى اجتماعات ادارة الموارد البشرية مع جميع قطاعات الوزارة خلال شهر 12 الماضي للاستعجال بتقييم الكفاءة للعاملين بديوان عام الوزارة وديوان المنطقة التعليمية، فقد تم تحديد آلية للانتهاء منها الى تاريخ 15 يناير 2017 حتى تقوم ادارة الموارد البشرية باستكمال اجراءات الترقية بالاختيار وحصر الأعداد وتوزيعها حسب تصنيفات وزارة المالية المتضمنة ثمانية برامج التي ذكرها الوكيل الغيص سابقا.



وأكد الجويسر أن درجات الترقية بالاختيار للعاملين بالوزارة مثل درجة «أ» أو «ب» لا يحصل عليها الموظف الا بالترقية بالاختيار، أما باقي الدرجات فيحصل عليها الموظف بالترقية بالأقدمية، مشيرا الى أن درجة «أ» بديوان عام الوزارة تشمل 13 درجة، و110 درجات لرياض الأطفال، و202 درجة للمرحلة الابتدائية، و164 درجة للمرحلة المتوسطة، و107 درجات للمرحلة الثانوية، و21 درجة للمعاهد المختلفة، و73 لخدمات التعليم العام، و32 درجة للخدمات الاخرى.



ولفت الجويسر الى التفاوت بين برامج الترقية بالاختيار الثمانية، مبينا أن نسبة عدد العاملين الكويتيين في كل برنامج يحدد عدد الدرجات المعمول بها من قبل ديوان عام الوزارة، مؤكدا أنه تم توزيع الدرجات بعد التنسيق مع وزارة المالية، حيث تمت ترقية 722 موظفا وموظفة الى الدرجة «أ» وترقية 1633 الى الدرجة «ب» و1829 الى الدرجة الأولى و1850 الى الدرجة الثانية و2841 الى الدرجة الثالثة و708 الى الدرجة الرابعة و138 الى الدرجة الخامسة و222 الى الدرجة السادسة، مشيرا الى أن الترقية بالاختيار الى الدرجة الرابعة بالوزارة تشمل العدد الأكبر بالترقيات بالاختيار خاصة أعضاء الهيئة التعليمية.



وقال الجويسر إن شروط الترقية بالاختيار حددها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 18 / 2011، على ضوئها ارتأت الوزارة بالأعداد الكبيرة للعاملين بها وأعداد الدرجات المحددة للترقية بالاختيار وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بوضع الشروط لقرار مجلس الخدمة المدنية في النظام المتكامل للترقية وهي الأقدم بالدرجة المالية والمرقى بالدرجة المالية الحالية وشاغل الوظائف الاشرافية، بالاضافة الى شاغل الوظيفة الاشرافية الأعلى والأعلى مؤهل والأقدم تخرجا والأكبر سناً، هذا وتشمل الشروط السابق ذكرها الترقية بالاختيار للوظائف الفنية المساعدة.