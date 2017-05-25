دعا رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بوزارة التربية صالح العازمي اعضاء مجلس الامة الى دعم العملية التعليمية التي يعد المعلم قاعدتها الرئيسية عبر اقرار كادر المعلمين الذي يوفر الحد الأدنى من متطلباتهم ويحقق جزءا من العدالة نظير ما يقومون به من جهد خارق لتربية ابنائنا وتعليمهم.

وقال العازمي في تصريح صحافي ان نواب مجلس الامة امام اختبار حقيقي في الوقوف ودعم مطالب المعلمين في مختلف مدارس الكويت ومراكزها، مضيفا اننا كلنا ثقة بنوابنا المحترمين بأنهم سيكونون داعما قويا لابناء هذا الوطن من المعلمين، خاصة ان التعديلات على كادر المعلمين 28 لسنة 2011 تمت الموافقة عليها في اللجنتين التشريعية والتعليمية وموافقة وزارة التربية عليها.

وقال العازمي ان الكادر الذي تم اقراره عام 2011 انتقص كثيرا من حقوق المعلمين ولم يف بالحد الأدنى من مطالبهم العادلة نظير ما يقومون به من جهود مضنية في خدمة وطننا الحبيب بتعليم الأجيال والارتقاء بالوطن في شتى المجالات والمهن والوظائف.

واكد ان التعديلات الجديدة تحظى بدعم كامل من نقابة العاملين بوزارة التربية كونها تحقق الحد الأدنى من العدالة المطلوبة وتشجع الشباب الكويتي على الالتحاق بمهنة المعلم، خصوصا ان الكويت بها العديد من المعلمين الوافدين الذين نعتز بهم ونشرف أيضا ان يتبوأ ابناء الكويت المكانة اللائقة بهم في تربية الأجيال وتعليمها.