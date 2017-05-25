أقام قسم اللغة العربية بمدرسة كيمبردج الإنجليزية «حولي» مسابقة القراءة الحرة لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية، وقد شارك طلاب وطالبات المدرسة في المسابقة التي تهدف إلى غرس حب اللغة العربية في نفوس النشء، وحث البراعم الصغيرة على قراءة القصص التي تناسب مرحلتهم العمرية، وقد تمت مناقشتهم في فهم المقروء، واستنباط القيم، والدروس المستفادة منها، لأخذ الدروس والعبر، وقام عادل متولي رئيس قسم اللغة العربية بمناقشة وتقييم الطلاب المشاركين.

وسيرا على هذا النهج شاركت المدرسة في مسابقة حفظ الشعر العربي التي نظمها توجيه اللغة العربية بإدارة التعليم الخاص، وقد حصل الطالب علي زيد الموسوي بالصف التاسع على المركز الثالث على مستوى الكويت.

هذا وقد تم تكريم الطلاب الفائزين في المسابقة بحضور مديرة المدرسة لي ويتنل والمشرف الإداري شاكر أبل، وناظر المرحلة الابتدائية ديفيد.