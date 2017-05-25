شاركت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على هامش فعاليات المؤتمر العالمي ATD 2017، في ندوة بعنوان «رؤية الكويت في تنمية الموهبة: تحديات وفرص».

وقد شارك في تقديم الندوة كل من د.نجلاء الفرج مدير مركز ابن الهيثم للتدريب أثناء الخدمة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وهيام الدويلة من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، وأحمد الراشد من وزارة المالية، ومنصور المنصور من غرفة تجارة وصناعة الكويت.

وناقش المتحدثون بالندوة التحديات والفرص التي تؤثر على تحقيق تنمية الموهبة داخل أجهزة ومؤسسات الدولة وتبادل الخبرات وقصص النجاح بين المشاركين. وأدارت الندوة د.نجلاء الفرج.

وأوضحت هيام الدويلة خلال الندوة أنه وبناء على دراسة قدمتها في رسالتها للحصول على درجة الماجستير، أن بيئة العمل لها تأثير مباشر على العاملين وان بعض اللوائح والضوابط قد تدفع الموظف الى الإحساس بالإحباط وعدم العدالة اذا لم يتم الأخذ بالاعتبار مكافأة المجد في العمل ومن لديهم كفاءة مهنية عالية.

من جانبه، قال أحمد الراشد: إن ميزانيات التدريب يتم اعتمادها بناء على الأهداف والخطط التي تقدم بصورة واضحة، مبينة فيها العوائد من التدريب.

وأكد منصور المنصور ممثل غرفة تجارة وصناعة الكويت حرص الغرفة على تشجيع الشباب وتأهيلهم للتوجه للقطاع الخاص وتقديمها كل الدعم والدورات اللازمة المتعلقة في تنمية المواهب وريادة الأعمال.