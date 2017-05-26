عبدالعزيز الفضلي

أثار ما قام به عدد من طالبات المرحلة الثانوية بعد انتهاء اختبارهن من تصرفات وصفها كثيرون بانها «غير لائقة» بالرقص أمام المدرسة وفي المواقف الخاصة لسيارات المعلمات، استياء القيادات التربوية في وزارة التربية التي فتحت تحقيقا موسعا في الحادثة.



وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: ان الأفعال والسلوكيات التي حدثت في إحدى مدارس الوزارة وما صاحبها من تصرفات بعضها غير مسؤول ودخيلة على مجتمعنا المحافظ تعد من الأمور المرفوضة، وتؤكد الوزارة أنها تلفت نظر الجميع من أولياء أمور وطلبة الى أنها تقدر مشاعر الفرح التي يعيشها أبناؤنا وبناتنا الطلبة بمناسبة تخرجهم وانتهاء اختباراتهم، وفي الوقت نفسه تشدد الوزارة على ألا تخرج هذه المشاعر إلى أفعال وسلوكيات لا تتناسب مع المؤسسات التربوية التي جميعنا ننتمي إليها، حيث إن الوزارة ستقوم بتطبيق اللائحة المنظمة للعمل في المدارس على أي سلوكيات لا تتناسب مع مكانة تلك المؤسسات التربوية، خصوصا أن مواقف السيارات تابعة للمبنى المدرسي وفق لائحة النظام المدرسي، كما تهيب الوزارة بمديري ومديرات المدارس الى عدم التهاون في تطبيق اللوائح والنظم المعمول بها في وزارة التربية.