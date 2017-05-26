عبدالعزيز الفضلي

فيما اختتمت امس اختبارات المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2016/2017 باختبار مادة الاحصاء لطلبة القسم الأدبي، تتجه الأنظار الى يوم الاثنين المقبل لإعلان نتيجة طلاب وطالبات الثانوية العامة من خلال المؤتمر الصحافي الذي يعقده وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس بعد اعتماده للنتيجة بشكل نهائي.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان هناك تغييرا سيطرأ على عملية اتصالات الوزير الفارس على الطلبة الأوائل الذين سيقومون بتهنئتهم، مشيرة الى ان الاتصال سيكون للثلاثة الأوائل فقط من كل قسم بعكس ما كان في السابق الاتصال على العشرة الأوائل في كل قسم.



وأضافت ان الوزير سيجري اتصاله على الثلاثة الأوائل في القسم الأدبي والثلاثة الأوائل في العلمي ومثلهم في المعهد الديني وأيضا الثلاثة الأوائل في مدارس التربية الخاصة.



وذكرت المصادر ان شهادات الثانوية العامة سيتم توزيعها على الطلبة صباح يوم الثلاثاء في المدارس.