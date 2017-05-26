أعلنت وزارة التربية ان عدد حالات الحرمان في مادة الإحصاء للقسم الأدبي والمعهد الديني في اليوم الأخير لاختبارات الثانوية بلغ سبع حالات، فيما بلغ عدد حالات الغياب 1536، وحالات ذوي الاعذار الطبية 1305.



وقالت الموجهة الفنية العامة لمادة الاجتماعيات في الوزارة نادية العريفان في بيان صحافي انه تم البدء بتصحيح أوراق اختبار مادة قضايا البيئة للصف الـ 12 القسم الأدبي، مبينة أن النتائج المبدئية مبشرة بالخير.

وذكرت العريفان ان عملية التصحيح تتم وفق نموذج اجابة معتمد من قبل التوجيه، مضيفة ان الاختبار شمل نوعين من الأسئلة هما الموضوعي والمقالي