أسامة دياب

أثنى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس على العلاقات الكويتية - الآذرية، والتي وصفها بالحميمة والمتطورة على جميع الأصعدة الاقتصادية والسياسية والتجارية والسياحية.

وأشار الفارس- في تصريحات للصحافيين على هامش الحفل الذي اقامته سفارة أذربيجان مساء أمس الأول بمناسبة عيد الاستقلال- إلى رغبة الكويت في الاطلاع على تجربة أذربيجان التعليمية، خاصة فيما يتعلق بالجامعات لديهم، لافتا إلى أنه وجه الدعوة إلى السفير الأزري لدى الكـويت للزيارة بغرض فتح باب التعاون بين البلدين في هذا المجال.

وردا على سؤال حول الاعتذارات في صفوف المعلمين الفلسطينيين الذين تم التعـاقد مـعـهـم مؤخرا، قال الفارس: ان عددا من المقابلات التي كانـت مقررة في جدول وفد الوزارة الذي زار رام الله مع المعلمين المتقدمين ألغيت بسبب الصعوبات في التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة الى اعتذار بعض المتقدمين الذين قدموا مبررات لعدم حضور المقابلات، وعزوف عدد منهم عن التعاقد بسبب ضعف الرواتب، موضحا أن هناك حاجة إلى بحث موضوع الرواتـب حـتى يتثنى للكويت الـمنافـسـة، كاشفا عن ان اقتراح السكن الجماعي للمعلمين الفلسطينيين لم يتم اعتـماده حتى الآن وجار النظر في كيفية توفيره.

وعن الدعاوى المرفوعة على الوزارة من قبل المعلمين بشأن الأثر الرجعي لبدل السكن، قـال: ان وزارة التربية تـخاطب وزارة المالية فور صدور أي حكم قضائي بهذا الشأن لتقديم المبلغ الـمخصص لتعويضه، اما فيمـا يـتعلق بقضية بدل السكن بشكـل عام فإن الوزارة خاطبت وزارة المالية وما زلنا بانتظار كيفية معالجتها للأثر الرجعي لبدل السكن.

وعن أبرز نتائج زيارته الأخيرة الى مصر، قال: التقيت خلال الزيارة مع وزير التعليم العالي وبحثنا الكثير من القضايا المتعلقة بالتعاون والقضايا ذات الارتباط المباشر بطلابنا في مصر وموضوع التكدس الطلابي في الجامعات ومستوى تلك الجامعات، وتم التفاهم على الكثير من القضايا، كاشفا عن رؤية لوجود اتفاقية وتعاون بين البلدين، ليس فقط في مجال البعثات وإنما في مجال الجامعات وتبادل أعضاء هيئات التدريس وغير ذلك.

وعن موعد إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة، قال: اننا نتطلع الى اعلان النتائج بأسرع وقت ممكن، موضحا أن نتائج الصف العاشر والحادي عشر ستعلن صباح الاحد، أما نتائج الصف الثاني عشر فستعلن يوم الاثنين بحد أقصى.

من جهته، أكد سفير أذربيجان ـلدى الكويت إيلخان قهرمان على تطور العلاقات الآذرية - الكويتية، موضحا أن الكويت حققت خطوات ملموسة في جميع المجالات بسبب النظرة العميقة وحكمة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، مشيرا إلى ان الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين خلال السنوات الأخيـرة ساهمت في اكتشاف فرص وآفاق رحبة للتعاون بين البلدين في شتى المجالات وخصوصا المجال الثقافي، مشيرا إلى أن افتتاح سفارة أذربيجان في الكويت كان في عام 2004، بينما تم افتتاح سـفارة الكويت في اذربيجان في عام 2006.

ولفـت إلى انـهـم يـحتفلون بالذكرى الـ 99 لتأسيس جمهورية أذربيجان الديموقراطية، موضحا ان بلاده هي أول جمهورية اسلامية تأسست في عام 1918 ولكن لم تبق طويلا ولكنها استعادت استقلالها مرة أخرى في عام 1991.

وأوضح ان الصراع الأذري الأرميني هو بسبب الاحتـلال غير القانوني لاقليم ناغورنو كاراباخ من قبل أرمينيا والذي يتبع الأراضي الأذرية، مشيدا بدعم الكويت للموقف الأذري تجاه حقها في هذا الاقليم.

وأشار إلى ان بلاده ستستضيف النسـخة المقبلة من سباق الفورميلا 1 في شوارع العاصمة الأذرية خلال الفــتـرة من 23 الى 25 م يونيو المقبل.