عبدالعزيز الفضلي

أعلن الوكيل المـساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري فهد الغيص اعتماد وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس لكشوف أسماء الموظفين الذين بلغت مدة خدمتهم 34 عاما فأكثر حتى تاريخ السادس من شهر يوليو القادم لإحالتهم إلى التقاعد، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار قرار الإحالة إلى التقاعد ليكون من نهاية يوم السادس من يوليو القادم، وستقوم إدارة الموارد البشرية بإصدار القرارات في الأول من شهر يونيو المقبل.



ودعا الغيص الموظفين الذين ستتم إحالتهم للتقاعد ولديهم الرغبة في تقديم طلب إنهاء الخدمة بناء على رغبتهم من تاريخ سابق لتاريخ السادس من يوليو القادم، أو بتاريخ نهاية دوام المرحلة التعليمية التابع لها الموظف إن كان ضمن الهيئة التعليمية، تقديم طلب إنهاء الخدمة قبل الأول من يونيو المقبل بوقت كاف، لافتا إلى أن عليهم مراجعة الـمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك للتنسيق معها ومعرفة التاريخ المناسب للتقاعد وتقديم طلب إنهاء الخدمة بناء عليه، مشيرا إلى أنه لن يعتد بالطلبات التي تصل إلى إدارة الموارد البشرية بعد تاريخ الأول من يونيو2017 المقبل.

كما أفاد بأنه ستتم مراعاة تاريخ استحقاق العلاوة الدورية للموظفين المستحقين للعلاوة في الأول من يوليو القادم، على أن يكون تاريخ نهاية الخدمة بعد موعد استحقاق العلاوة ويمكن مراجعة قسم الترقيات والعلاوات بالوزارة لمعرفة ذلك، وذلك بناء على تعليمات وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري.