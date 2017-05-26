أكد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإنابة م. حجرف الحجرف، أن ما تبقى من مستحقات اعضاء هيئتي التدريس والتدريب عن الساعات الزائدة عن النصاب للفصل الدراسي الثاني 2015/2016 سيتم صرفها لمستحقيها خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك فور الانتهاء من الإجراءات المتبعة بهذا الشأن واعتمادها من الجهات الرقابية وفق النظم واللوائح المعمول بها.

وذكر م. الحجرف انه تم بالفعل اعتماد الاستمارات ودخلت حيز الصرف بدءا بكليتي التربية الأساسية والدراسات التكنولوجية على أن تتبعهم بقية الكليات والمعاهد، مشددا على حرص الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدائم ومساعيها الحثيثة التي تبذلها جاهدة لتذليل كل الصعوبات والعوائق التي قد تعرقل ما من شأنه المساس بحقوق ومستحقات كل منتسبيها.

واختتم م. الحجرف بتقديم خالص التهاني والتبريكات إلى الإدارة العليا للهيئة وأعضاء هيئتي التدريس والتدريب والهيئة الإدارية وجميع العاملين بالهيئة وكل منتسبيها من الطلاب والطالبات بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل.