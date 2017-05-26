عبدالعزيز الفضلي

أصدر وكيل وزارة التربية هيثم الاثري قرارا بشأن مواعيد العمل الرسمي في المدارس خلال شهر رمضان المبارك للعام الدراسي ٢٠١٦/٢٠١٧ وتم تحديد العمل الرسمي للهيئة التعليمية والإدارية في المدارس بجميع مراحلها رياض الأطفال الابتدائية المتوسطة والثانوية خلال شهر رمضان المبارك من الساعة ٩ والنصف صباحا حتى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، ويستثنى أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية المكلفين بأعمال لجان الاختبارات وتصحيح الاختبارات حيث ينتهي العمل بالنسبة لهم بانتهاء الأعمال المكلفين بها، وفي كل الأحوال ينتهي عملهم في الساعة الثانية ظهرا.

وأضاف الأثري انه تعقد جميع اختبارات الدور الثاني في تمام الساعة الـ١٠ صباحا.