أعلنت جامعة الكويت اسماء الفائزين بجوائز الباحثين للعام الأكاديمي 2016/2017 من فئات (الباحث المتميز) و(أفضل باحث من الشباب) و(مشاريع طلبة الدراسات العليا).

وقالت الجامعة في بيان صحافي ان جائزة الباحث المتميز حصل عليها كل من د. سهيل رياض الدين أحمد من قسم علم الأحياء المجهرية بكلية الطب وذلك عن مجال العلوم الأساسية والتطبيقية ود.سجاد عبدالرحمن غلام من قسم علوم المكتبات والمعلومات بكلية العلوم الاجتماعية عن مجال الآداب والعلوم الإنسانية.

وأضافت ان جائزة أفضل باحث من الشباب حازها د. محمد عواد من قسم هندسة الحاسوب بكلية علوم وهندسة الحاسوب وذلك عن مجال العلوم الأساسية والتطبيقية وحصل عليها عن مجال الآداب والعلوم الإنسانية كل من د. بدر الهاشل من قسم التمويل والمنشآت المالية ود. مجدي قطنية من قسم الإدارة والتسويق بكلية العلوم الإدارية.

واشارت الجامعة الى حجب جائزة مشاريع طلبة الدراسات العليا لدرجة الدكتوراه لعدم تقدم أي مرشح.

وذكرت ان جوائز مشاريع طلبة الدراسات العليا لهذا العام الأكاديمي حصل عليها كل من الطالبة حصة الملا من قسم الهندسة الكيميائية والطالبتين عائشة عبدالله المطيري من قسم علوم الحاسوب ورنا وليد العسكر من قسم هندسة الحاسوب والطالبة سماح أحمد كلح من قسم وظائف الأعضاء بكلية الطب والطالبة فاطمة عايض المطيري من قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية.