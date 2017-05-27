هنأ رئيس الهيئة الإدارية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة محمد العفاسي الجموع الطلابية من زملائه الطلبة والطالبات من خريجي المدارس الثانوية على أدائهم الاختبارات النهائية والتي ستظهر نتائجها خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف العفاسي أنه يتمنى للجميع كل التوفيق والتميز، وأن يحالفهم النجاح ويكون التفوق مسك الختام بعد أدائهم تلك الاختبارات الدراسية الصعبة والتي يعاني منها الجميع سواء الطلبة أو ذووهم الذين ينتظرون بفارغ الصبر نتائج الاختبارات، حيث تحدد مسارهم وطريقهم نحو تحقيق طموحاتهم ومستقبلهم.

واختتم العفاسي تصريحه داعيا المولى سبحانه الا يضيع أجر من أحسن عملا وان يكلل الله تلك المسيرة الصعبة من التعب والاجتهاد لزملاء الغد من الطلبة والطالبات في المدارس الثانوية بالنجاح والتميز وأن يسدد على طريق الحق خطاهم وأن تزف لهم بشرى النجاح في القريب العاجل وأن ترضى نتائجهم مستويات طموحهم في الالتحاق بالجامعة، ونحن سنكون على أبوابها بانتظارهم واستقبالهم وفي خدمتهم للمساهمة في تحديد مسارهم في اختيار كلياتهم.