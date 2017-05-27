فهد المطيري: هدفنا إعداد جيل مبدع ينهض بوطنه

اختتمت مدرسة الإمام الشافعي الابتدائية ـ بنين التابعة لمنطقة مبارك الكبير، الفعاليات والأنشطة للعام الدراسي 2016/2017، وكان عاما حافلا بالفعاليات التربوية والتعليمية، وكذلك الأنشطة المختلفة على مستوى المنطقة.

ولقد حققت المدرسة الكثير من المراكز المتقدمة في العديد من المشاركات والمسابقات.

هذا، وحاز مدير المدرسة فهد المطيري شهادة أفضل مدير للمرحلة للابتدائية على مستوى محافظة مبارك الكبير.

من جهته، قال مدير المدرسة فهد المطيري: «هدفنا دائما هو التطوير البناء والارتقاء بالطالب لنخرج جيلا واعيا مثقفا مبدعا ينفع بلده ومجتمعه، وهذا ما نسعى لتحقيقه عاما بعد عام من خلال العمل الجماعي الذي ينبع من ثقة الإدارة بالعاملين فيها من رؤساء أقسام ومعلمين وإداريين».

وأضاف المطيري: قمنا خلال العام الحالي بكثير من الفعاليات منها «فعاليات دروس الملتقى الثقافي الثاني.. إبداع وتميز»، وأخرى تحت عنوان «حقوقنا ثقافة وبناء مجتمع تحت شعار بناء جيل واعٍ من أجل مستقبل واعد»، وشرفنا بحضور عدد من القياديين بالمنطقة، كما أبهجتنا ماما أنيسة بحضورها. وقد شرفت المدرسة هذا العام بزيارة الفريق أول م.أحمد عبداللطيف الرجيب محافظ مبارك الكبير، والذي أثنى بدوره على أداء فريق العمل بالمدرسة.

بدوره، قال رئيس قسم اللغة العربية عبدالله المجادي: «إننا في مدرسة الإمام الشافعي نعمل جميعا بروح الفريق الواحد الذي يكمل بعضه بعضا، والجميع يسارع إلى إنجاز عمله على أكمل وجه، وشعارنا «كلنا يد واحدة»، ومن هذا المنطلق حققت المدرسة العديد من المراكز المتقدمة على مستوى المنطقة، كما يحق لنا أن نفخر بحصول مدير المدرسة الأستاذ فهد المطيري على شهادة أفضل مدير للمرحلة الابتدائية على مستوى المحافظة».