أكد مدير جامعة الكويت د.حسين الأنصاري أهمية فعاليات يوم البحث الطلابي الذي نظمته كلية العلوم الطبية المساعدة في تعزيز مستوى التحصيل العلمي وجودة مخرجات الكلية وربطها بسوق العمل.

وقال الأنصاري في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح فعاليات النسخة الـ 10 من هذا الحدث: إن مساهمات الطلبة التي تم عرضها اليوم تعكس جودة المناهج العلمية التي يتم تدريسها في كلية العلوم الطبية.

وأوضح أن الأنشطة التي تدفع بالطلبة للانخراط في الأنشطة العملية والبحثية بإشراف من أساتذة متمرسين تزودهم بحصيلة علمية تساعدهم على الولوج الى سوق العمل مسلحين بأفضل الخلفيات العلمية.

وذكر أن الملصقات والأبحاث العلمية التي عرضها الطلبة اليوم وناهزت 105 ملصقات تناولت مجموعة من القضايا التي تواجه مجال العلوم الطبية المساعدة، معربا عن سعادته بالتعاون المشترك بين الطلبة والأساتذة في إنتاج ملصق علمي يختص بمشروع جهاز ثلاثي الأبعاد «في طريقه للحصول على براءة اختراع قريبا».

من جانبه، قال عميد كلية العلوم الطبية المساعدة د.سعود العبيدي في تصريح مماثل: إن الكلية تحتفل سنويا بيوم البحث الطلابي الذي يشارك في تنظيم فعالياته الطلبة الخريجون، مبينا انه يعكس رؤية ورسالة الكلية في التشجيع على البحث العلمي.

وأضاف العبيدي أن عدد الملصقات العلمية التي تم عرضها خلال النسخ الـ 10 ليوم البحث الطلابي تجاوز 1135 بحثا «بعضها حاز اهتمام بعض المؤتمرات العالمية فيما نشر البعض منها في مجلات علمية مميزة».

وأكد حرص «العلوم الطبية» على تحفيز طلبتها على الانخراط في إعداد الأبحاث العلمية بغية تحقيق رؤيتها وأهدافها المتمثلة في دعم قطاع الصحة العامة محليا.