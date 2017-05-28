من شروط القبول بالكلية الحصول على شهادة الثانوية العامة من فترة لا تتجاوز 26 شهراً بنسبة لا تقل عن 60%

لدينا اعتماد أكاديمي سنوي من أستراليا بجانب اعتماد مجلس الجامعات الخاصة في الكويت

كلية بوكسهل الكويت للبنات لديها مختبرات على أعلى مستوى في التصميم الداخلي والغرافيك

لدينا مركز خاص للخريجات هدفه التواصل معهن بعد تخرجهن

عدد طالبات الكلية حالياً 460 طالبة 85% منهن كويتيات

التسجيل للبعثات الداخلية يبدأ في 25 الجاري ومستمر إلى 15 يونيو المقبل

لدينا قنوات اتصال مفتوحة مع طالباتنا ولدينا قسم خاص يدير شؤونهن ويستمع لشكواهن ومقترحاتهن كشف رئيس مجلس أمناء كلية بوكسهل الكويت للبنات د.عبدالرحمن الشايجي عن التخصصات التي توفرها الكلية ونسب وشروط القبول سواء للطالبات اللاتي يدرسن على نفقتهن الخاصة او المبتعثات من مجلس الجامعات الخاصة. وأشار الشايجي خلال استضافته في «ألو الأنباء» للرد على العديد من الأسئلة والاستفسارات سواء للطالبات المستجدات او المستمرات، الى آلية القبول والتسجيل بالكلية، وأهداف الكلية ورسالتها في المجتمع وخططها ومشاريعها المستقبلية. وتحدث الشايجي عن نظام الدراسة بالكلية ولغة الدراسة، مسلطا الضوء على اتفاقيات التعاون التي ابرمتها الكلية مع جامعات داخل وخارج الكويت لمزيد من التطوير، كما تطرق الى الحديث عن اهتمام الكلية بتنظيم الأنشطة الطلابية للطالبات والتي تواكب مختلف المناسبات خلال العام الجامعي. وتحدث الشايجي عن اعضاء هيئة التدريس الذين تضمهم الكلية ومستواهم العلمي والأكاديمي، والعديد من الأمور الأخرى، فإلى تفاصيل الحوار: آلاء خليفة

في البداية، نود إعطاءنا نبذة عن كلية بوكسهل الكويت للبنات.. متى تأسست وما اهدافها ورسالتها في المجتمع؟

٭ كلية بوكسهل الكويت للبنات هي اول كلية خاصة للبنات في الكويت ونحن نؤمن بحق الطالبات في التعليم الجامعي وتحقيق رغبتهن في كلية خاصة بهن وتحضير بيئة خاصة بهن، والكلية تضم عدة تخصصات منها العلوم الادارية والتي تضم التسويق والادارة والبنوك، وكذلك هناك تخصص التصميم الجرافيكي والتصميم الداخلي، وعمر الكلية الآن يشارف على السنوات العشر وتخريج ما يربو على 900 طالبة معظمهن استكملن دراستهن للبكالوريوس في الجامعات المحلية او التحقن بسوق العمل.

نود تسليط الضوء على الاعتماد المؤسسي التي حصلت عليه الكلية من مجلس الجامعات الخاصة وايضا الاعتماد المؤسسي الأسترالي؟

٭ لا يمكن لأي جامعة في الكويت ان تفتح ابوابها للطلاب وتقوم بتدريسهم دون ان تكون حاصلة على الاعتماد المؤسسي لبرامجها، واي جامعة خاصة تعمل في الكويت لابد ان تكون حاصلة على الترخيص والاعتماد من مجلس الجامعات الخاصة ونحن عبارة عن جامعة امتداد للجامعة الأم في استراليا وخريجاتنا اذا رغبن في الذهاب لاستراليا فإنهن يعاملن معاملة الطالبات الأستراليات بالإضافة الى ذلك فلدينا اعتماد اكاديمي سنوي من كلية بوكسهل في استراليا بالكويت بالإضافة الى الاعتماد الأكاديمي الذي نحصل عليه من مجلس الجامعات الخاصة في الكويت.

أبوخالد: أود الاستفسار عن نظام الدراسة في الكلية ولغة الدراسة؟

٭ لغة الدراسة هي اللغة الانجليزية ونظام الدراسة هو نظام الساعات المعتمدة.بشاير العجمي: ما شروط القبول بالكلية؟ وهل تختلف شروط القبول بالنسبة لطلبة البعثات الداخلية؟

٭ يشترط أن تكون الطالبة حاصلة على شهادة الثانوية العامة بمعدل النجاح، واذا كانت الطالبة مبتعثة عن طريق مجلس الجامعات الخاصة فلابد ان تكون مستوفية جميع الشروط التي وضعها المجلس، فلابد ان تكون الطالبة كويتية أو الام كويتية وحاصلة على ثانوية عامة وعمر الشهادة لا يتجاوز 26 شهرا، بنسبة لا تقل عن 60%.

بالإضافة الى اجتياز «التوفل» بدرجة 500 او «الايلز» بدرجة 5.5 وبالتالي يمكنهم الذهاب الى التخصص مباشرة، اما غير المستوفيات لشروط التوفل والايلز فيلتحقن ببرنامج تمهيدي للغة الانجليزي ويحدد المستوى الذي ستلتحق به الطالبة وفقا لمستواها في اللغة الانجليزية، وتقدم الكلية مواد باللغة الانجليزية لتنمية المهارات وتقويتها في الكتابة والقراءة.

وعند التسجيل لابد ان تقدم الطالبة شهادة الثانوية العامة الأصلية، وبالنسبة لأبناء الكويتيات يعاملن معاملة الكويتيات، ولكن هناك مستندات اضافية مطلوبة منهن وهي تقديم الجنسية الأصلية للأم والبطاقة الأمنية للطالبة، وتجدر الإشارة الى ان فترة التسجيل للبعثات الداخلية من يوم الأحد 25 مايو الى يوم الخميس 15 يونيو المقبل.

أسماء: متى سيتم فتح باب القبول؟

٭ حاليا باب تقديم طلبات الالتحاق مفتوح امام الطالبات وبعد اعلان نتائج الثانوية العامة عليهن احضار شهادة الثانوية العامة والمستندات المطلوبة.ومتى سيتم إغلاق باب القبول بالكلية؟٭ باب القبول مفتوح امام طلبة البعثات الداخلية حتى يوم الخميس 15 يونيو2017 اما بالنسبة للطالبات الراغبات في الدراسة على نفقتهم الخاصة فيمكنهم التقديم على الكلية قبل موعد بدء الدراسة.

أم روان: متى يتم اعلان نتائج المقبولين بكلية بوكسهل الكويت للبنات؟

٭ نقوم بإبلاغ الطالبات اللاتي سيدرسن على نفقتهن الخاصة بقبولهن في الكلية من عدمه امام الطالبات اللاتي سيدرسن وفقا لنظام البعثات الداخلية فيقوم مجلس الجامعات الخاصة بإرسال قائمة بأسماء الطالبات اللواتي تم قبولهن ونحن نقوم بإبلاغهن.متى ستبدأ الدراسة في كلية بوكسهل للعام الجامعي الجديد؟

٭ ستبدأ الدراسة في كلية بوكسهل الكويت للبنات يوم الأحد 17 سبتمبر للعام الجامعي الجديد 2017-2018.

تخصصات جديدة

هل لدى الكلية خطة مستقبلية لطرح برامج أو تخصصات جديدة؟

٭ حاليا لا توجد لدى الكلية نية لطرح اي تخصصات جديدة، وذلك لعدة اسباب أبرزها ضرورة تقييم خريجاتنا في سوق العمل، وهل يلبون احتياجات سوق العمل من الناحية المهارية؟ ومع الأسف الشديد المجتمع الكويتي حتى الآن لا يتقبل خريجي الدبلوم كمدخل ومسلك لسوق العمل.فيصل العنزي: هل تقدم الكلية برامج ودورات تدريبية في تخصصات الكلية للمجتمع الخارجي؟

٭ نعم تقدم الكلية دورات تدريبية للراغبات في مجالات التصميم الجرافيكي وفي الديكور والتصميم الداخلي.

عبير: ما الدرجة العلمية التي تمنحها الكلية؟

٭ كلية بوكسهل الكويت للبنات تقدم درجة الدبلوم في التخصصات المتوافرة لديها في إدارة الأعمال، التسويق، الخدمات المصرفية بنوك، تصميم مواقع إلكترونية، تصميم جرافيكي وديكور وتصميم داخلي.

هل هناك مراجعة دورية للمناهج الدراسية؟

٭ نحن نعتبر امتدادا وفرعا خارجيا للجامعة الأم في استراليا واي تغييرات تحدث في استراليا لابد ان تتماشى مع الكويت وبالتالي فإن حدوث اي تغيير في المناهج بالجامعة باستراليا يتم تطبيقه على فرع الكويت، ولدينا دائما وفد اعتماد اكاديمي يزور الكلية مرتين سنويا ويأخذ عينات عشوائية من الاختبارات ويحضر محاضرات ويقوم بتقييم اعضاء هيئة التدريس.

ماذا عن الإمكانات التكنولوجية التي توفرها الكلية؟

٭ كلية بوكسهل الكويت للبنات لديها مختبرات على اعلى مستوى سواء في التصميم الجرافيكي او في التصميم الداخلي ووفد الاعتماد الأكاديمي الذي زار الكلية مؤخرا اشاد بالتجهيزات التكنولوجية الحديثة التي توفرها الكلية.

التحويل الى جامعة

لديكم طموح لتحويل الكلية الى جامعة بحيث تقدم الكلية برامج على مستوى البكالوريوس مستقبلا؟ وهل تم تقديم تصور لمجلس الجامعات الخاصة حول هذا الأمر؟

٭ النية ما زالت موجود والفكرة قيد الدراسة والأمر يتطلب الحصول على العديد من الموافقات من مجلس الجامعات الخاصة ولابد من زيادة كادر اعضاء هيئة التدريس بنسب معينة وتطوير المناهج ونحن نسعى نحو هذا الأمر ونأمل ان تتم الموافقة.

نود ايضا تسليط الضوء على مراكز العمل الموجودة بالكلية؟

٭ لدينا مركز خاصة للخريجات هدفه التواصل الدائم مع خريجاتنا سواء اللاتي التحقن بسوق العمل مباشرة او اللاتي رغبن في استكمال دراستهن بالجامعات الأخرى للحصول على البكالوريوس ويعتبر المركز حلقة الوصل بين الخريجات وممثلي سوق العمل من المؤسسات والشركات سواء في القطاع العام والخاص.

وعلى صعيد متصل نحرص في الكلية على تنظيم معارض الفرص الوظيفية لإتاحة الفرصة للطالبات اللاتي على وشك التخرج للالتقاء بممثلي سوق العمل.

كم عدد طالبات كلية بوكسهل الكويت للبنات حاليا؟ وكم نسبة الطالبات الكويتيات منهن؟

٭ عدد الطالبات حاليا 460 طالبة وتصل نسبة الطالبات الكويتيات منهن حوالي 85%.

وكم عدد الخريجات حتى الآن من كلية بوكسهل الكويت للبنات؟

٭ قامت كلية بوكسهل الكويت للبنات بتخريج ما يزيد على 900 طالبة حتى الآن.

موضي: أود معرفة المدة الزمنية المحددة لتخرج الطالبة من الكلية؟

٭ المدة الزمنية المحددة لتخرج الطالبة من الكلية تعتمد على عدة عوامل منها على سبيل المثال هل الطالبة تحتاج الى الالتحاق بالبرنامج التمهيدي في اللغة الانجليزية ام لا تحتاج، واذا كانت لا تحتاج لبرنامج اللغة الانجليزية يمكنها التخرج في سنتين تقريبا.

هل الإدارة حريصة على الاستماع لشكاوى الطالبات ومقترحاتهم وآرائهم، وما آلية تواصلكم معهن؟

٭ لدينا قنوات اتصال مفتوحة مع طالباتنا ولدينا قسم خاص بشؤون الطالبات يدير شؤونهن ويستمع لشكواهن ومقترحاتهن وينقلها الى الادارة العليا ونقوم بدورنا بالنظر فيها وفقا للوائح والقوانين المعمول بها في الكلية ولكني بصفة شخصية اشعر دوما بأن هؤلاء الطالبات هن بناتي واخواتي ودائما على تواصل معهن بشكل مباشر والتقي بهن يوميا في الكلية ولا مانع من الحديث معهن والاستماع لمقترحاتهن بشكل مباشر لما فيه تحقيق المصلحة العامة ايمانا مني بسياسة الباب المفتوح ولدينا بريد الكتروني مباشر للادارة تصلنا فيه مقترحات وشكاوى الطالبات وننظر فيها مباشرة.

رسوم الدراسة

ماذا تقدم الكلية لطالباتها المتميزات والمتفوقات وايضا الطالبات المتعثرات ماديا؟

٭ كلية بوكسهل الكويت للبنات تقدم للطالبات المتفوقات اللواتي يدرسن على حسابهن الخاص خصم 20% ولدينا صندوق خاص للطالبات المتعثرات ماديا في دفع الرسوم ايضا ينظر في حالات الطالبات ويساعدهن في حال حدوث ظروف اجتماعية طارئة لهن ويحتجن فعليا للمساعدة، فرسالة الكلية ليست ربحية فقط وانما هي رسالة اجتماعية لخدمة المجتمع.

ما مدى جدية الكلية في التعامل مع التزام الطالبة تجاه الكلية وايضا مع العقوبات التي تفرضها على الطالبات المقصرات؟ ٭ هناك نسب محددة لعدد مرات غياب الطالبات عن المحاضرات الدراسية والطالبة التي تتجاوز نسبة الغياب بدون عذر مقبول تتعرض للعقوبات التي تتضمنها لائحة الكلية وتصل في بعض الأحيان الى حرمانها من دخول الاختبارات النهائية.

ماذا عن اعضاء هيئة التدريس الذين تضمهم الكلية ومستواهم العلمي والأكاديمي؟

٭ تضم الكلية كوكبة مميزة من اعضاء هيئة التدريس في التخصصات المختلفة و13% من الأساتذة هم من حملة الدكتوراه والباقي من حملة الماجستير.

الأنشطة الطلابية

نود الحديث عن اهتمام وحرص الكلية على تنظيم الأنشطة الطلابية المختلفة على مدار العام الجامعي؟

٭ بكل صراحة لدينا قسم نشيط جدا وهو قسم العلاقات العامة يضم موظفات نشيطات وهن كارول بيم وسونيا جمول ونادية كعوش يحرصن دائما على تنظيم الأنشطة التي تواكب الأحداث المختلفة والتي تتنوع من ملتقيات وندوات ومعارض كما يقمن بتنظيم اسبوع حافل بالأنشطة خلال الاحتفال بالأعياد الوطنية في شهر فبراير.

عوامل التميز

انطلقت مؤخرا في الكويت العديد من الجامعات الخاصة ما الذي يميز كلية بوكسهل عن غيرها من الجامعات؟

٭ ما يميز كلية بوكسهل الكويت للبنات هي البيئة التعليمية المشجعة والمحفزة للطالبات بالإضافة الى الخصوصية التي تتمتع بها الكلية كونها كلية مخصصة فقط للطالبات وايضا حلقات التواصل ما بين الادارة العليا والطالبات، كما اننا نحرص دوما على الاجتماع بالطالبات والأخذ بمقترحاتهن الإيجابية التي تدفع نحو المزيد من التقدم والتطوير.

اتفاقيات التعاون

نود تسليط الضوء على اتفاقيات التعاون التي عقدتها الكلية مؤخرا مع الجامعات العالمية وبنود تلك الاتفاقيات؟

٭ آخر اتفاقية وقعتها الكلية كانت العام الماضي مع اكاديمية نيويورك للأفلام وهي واحدة من اشهر الأكاديميات المختصة بالتصوير والتصميم الجرافيكي في الولايات المتحدة الأميركية. وحاليا هي بصدد عقد اتفاقية «2+2» مع جامعة الخليج للتكنولوجيا والمعلومات، وأيضا لدينا اتفاقية «2+2» مع الكلية الأسترالية في الكويت.

شهادات التخرج

دكتور، هل وضعتم حلولا لمشكلة تأخير تسليم شهادات خريجات كلية بوكسهل التي تصل من استراليا؟

٭ وصول الشهادة من استراليا لا تؤثر اطلاقا على الطالبة سواء بالالتحاق بسوق العمل او بالتسجيل واستكمال دراستها للبكالوريوس في جامعة اخرى، فالطالبة بمجرد تخرجها في الكلية تحصل على كشف درجات من الكلية في حال رغبت في استكمال دراستها بجامعة اخرى، كما يتم منحها شهادة من التعليم العالي في حال رغبت في الالتحاق بسوق العمل تفيد بتخرج الطالبة وحصولها على دبلوم من كلية بوكسهل الكويت للبنات.

التدريب الميداني

ماذا عن برامج التدريب الميداني التي توفرها الكلية لطالباتها بالتعاون مع الجهات الخارجية في مختلف تخصصات الكلية؟

٭ تحرص الكلية دوما على إرسال طالباتنا اللاتي على وشك التخرج للتدريب الميداني في جهات عمل مختلفة سواء حكومية او خاصة ليحصلن على التدريب الذي يؤهلهن لخوض غمار سوق العمل بجدارة وكفاءة، وقد حصلت معظم طالباتنا على وظيفة في نفس الأماكن التي قمن بعمل تدريب ميداني فيها بعد التخرج.

10 أعوام منذ إنشاء كلية بوكسهل الكويت للبنات وحتى يومنا هذا.. ما الذي وصلت اليه الكلية من نجاحات وتميز سواء على مستوى خريجاتها وايضا على مستوى الجوائز التي حصلت عليها الكلية؟

٭ نجاحنا اننا مازلنا قائمين ومستمرين وساهمنا في تخريج ما يزيد على 900 طالبة منهم من استكملن دراستهن للبكالوريوس في جامعات اخرى ومنهن من التحقن بسوق العمل مباشرة بعد التخرج، بالإضافة الى ان كلية بوكسهل الكويت للبنات اصبحت «معيار قياس» للعملية التعليمية في التعليم العالي في الكويت، وأؤمن حقيقة بان الكلية من ناحية المناهج الدراسية وطرق التدريس وتوصيل المعلومة للطالبات تعتبر واحدة من افضل الكليات الموجودة على مستوى الكويت كما ساهمنا في فتح بعض التخصصات للطالبات والتي كانت حكرا في السابق على الطلبة الذكور فقط ومنها التصميم الداخلي والتصميم الجرافيكي.

على الطالبات اختيار تخصصاتهن بأنفسهن مع الاستئناس برأي ولي الأمر

نصح الشايجي الطالبات باختيار التخصص الذي يتوافق مع ميولهن وقدراتهن حتى تتمكن من النجاح والاستمرار، ولكن هذا لا يمنع من الاستماع لنصائح الأهل، خاصة ان الطالبة لم تستكمل عامها الثامن عشر بعد، وبالتالي فهي بحاجة للمشورة والنصيحة ممن هم اكبر منها خبرة وعمرا، وحتى نمسك العصا من الوسط فلابد ان نترك الطالبة تختار تخصصها بنفسها مع إسداء النصيحة لها، ولكن من دون ان يفرض الأهل دراسة تخصص معين على بناتهن.

«الأنباء» ليست بغريبة على كلية بوكسهل

قال الشايجي خلال الحوار: جريدة «الأنباء» ليست بغريبة على كلية بوكسهل الكويت للبنات، فـ«الأنباء» من الصحف السباقة في التواصل وإرساء الرسالة التعليمية للمجتمع، موجها التحية لجميع القائمين على جريدة «الأنباء» وعلى رأسهم رئيس التحرير الأستاذ يوسف خالد المرزوق وجميع العاملين في الجريدة.

نستهدف أن تصبح الكلية مركزاً تدريبياً معتمداً في علوم إدارة الأعمال

ذكر د.عبدالرحمن الشايجي خلال الحوار ان احد أهداف الكلية ان تصبح مركزا للتدريب المعتمد في علوم ادارة الأعمال من خلال إنشاء مركز لإعداد امتحان الـ GMAT وايضا إنشاء مركز للاستشارات والتدريب وإعداد الدراسات الاستراتيجية للقطاعين العام والخاص، مشيرا الى ان الكلية وقّعت اتفاقية مع معهد امديست لتقديم اختبار التوفل في الكلية، كما ان الكلية تسعى لتقديم دراسات الجدوى عن طريقها، ولكن الأمر يحتاج الى كادر مؤهل مختص بالاستشارات والتدريب والكلية حاليا تعمل على توجيه اعضاء هيئة التدريس لبذل المزيد من الجهد في قطاع الأبحاث.

الجامعات الخاصة ساهمت في تخفيف ميزانية الدولة

أوضح الشايجي انه لا يمكن إنكار دور الجامعات الخاصة في مسيرة التعليم العالي في الكويت، والتي بجانب ما اضافته من النواحي التعليمية، فقد ساهمت ايضا في تخفيف الميزانية على الدولة، حيث ان تكلفة كل 3 طلاب بالجامعات الخاصة تساوي تكلفة طالب واحد بجامعة الكويت، كما ان الجامعات الخاصة في الكويت عليها جهة رقابية تراقب أداءها وعملها بما يضمن جودة التعليم والمخرجات بالإضافة الى ان الجامعات الخاصة في الكويت وفرت الكثير على اولياء الأمور غير القادرين على إرسال أبنائهم للدراسة في الخارج على نفقتهم الخاصة، ما اضاف قيما مهمة وحيوية لمسيرة التعليم العالي في الكويت.

الأسرة مسؤولة عن ضعف مخرجات التعليم العام

أوضح الشايجي ان هناك ضعفا في مخرجات التعليم العام، وهو ما يظهر جليا بعد التحاق الطالب بمؤسسات التعليم العالي سواء الحكومية او الخاصة، ونتائج اختبار القدرات الأكاديمية خير دليل على ذلك، مؤكدا انه لابد من تأهيل أولياء الأمور على أهمية دورهم ودور الأسرة في تعليم الأطفال منذ الصغر.

ولفت الشايجي الى ان مشكلة الأسرة الكويتية انها لا تستخدم اسلوب العقاب مع الأبناء، بل على العكس، فهناك حالة من الدلال الزائد تجعل الطالب يستهتر بالتعليم وينشد درجات النجاح فقط، وليس بمجهوده، وانما بالاستعانة بالدروس الخصوصية.

المناهج الدراسية بحاجة إلى إعادة نظر

طالب الشايجي الحكومة ممثلة بوزارة التربية بضرورة غربلة المناهج الدراسية لمراحل التعليم العام، موضحا انه لابد من إعادة النظر في المناهج الحالية التي أصبحت عبارة عن كم هائل من المعلومات التي تؤدي الى تشتيت ذهن الطالب وعزوفه عن التعلم بمثل هذا الكم من ضغوطات نفسية وشعور بتحمل مسؤولية تفوق قدراته.

باقة ورد للعلاقات العامة بالكلية

باقة ورد لموظفات قسم العلاقات العامة والتسويق بكلية بوكسهل الكويت للبنات وهن كارول بيم وسونيا جمول ونادية كعوش على حسن تعاونهن الدائم وتواصلهن مع الصحافة في توصيل اخبار وأنشطة الكلية للمجتمع.