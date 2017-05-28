الشرهان: الاختبار متطلب رئيسي في عدد كبير من الجامعات حول العالم

في خطوة تهدف الى التعاون المشترك مع المؤسسات التعليمية الدولية، قام مركز التعليم المستمر في الكلية الأسترالية بتوقيع اتفاقية تعاون مع المجلس الثقافي البريطاني في الكويت، ويتم بموجب هذه الاتفاقية البدء بعقد امتحان اللغة الإنجليزية الدولي (IELTS) الرائد حول العالم داخل حرم الكلية ما سيكون له الأثر الأكبر في تسهيل آلية التقدم للامتحان.

ويأتي هذا التعاون استمرارا لاستكمال مركز خدمة المجتمع لدوره تجاه المجتمع الكويتي.

وتهدف هذه الاتفاقية الى تحقيق المنفعة المتبادلة وتعزيز المعرفة باللغة الإنجليزية والتعاون المشترك بين المجلس الثقافي البريطاني بصفته المنظمة البريطانية المعنية بالثقافة والفرص التعليمية، ومركز التعليم المستمر في الكلية الأسترالية، وذلك من أجل توفير الفرص التعليمية للشباب الكويتي.

وأعرب نائب الشريك المفوض لإدارة الشؤون الصناعية في الكلية الأسترالية م.صقر الشرهان أن الكلية توفر هذه الفرصة بسبب ازدياد الإقبال على اختبار (IELTS) للشباب الراغبين في استكمال دراستهم أو البحث عن فرص أفضل واختبار مهاراتهم اللغوية في اللغة الإنجليزية، خاصة أن الاختبار يعتبر مطلبا رئيسيا في عدد كبير من الجامعات حول العالم.



حضر توقيع الاتفاقية من المجلس الثقافي البريطاني المدير العام جرانت بتلر، ومدير عام إدارة الامتحانات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا مواري ميلر، ونائب المدير العام للامتحانات أنوج جانجولا، ومدير تطوير قسم الاختبارات محمد منصور، وعظيم باركر.



ومن الكلية الأسترالية م.صقر الشرهان ورئيس الكلية د.عصام زعبلاوي، وعميد الكلية د.جاد البحيري، ومستشار رئيس الأمناء بالكلية د.أسامة الجمالي، ومدير إدارة تدريب الهيئات والمؤسسات علي مبارك، ومدير مركز الإرشاد الوظيفي والخريجين د.زينة نعمة.

ويعتبر نظام امتحان (IELTS) نظاما دوليا رائدا لقياس مهارات اللغة الإنجليزية ومعترفا به من قبل وزارة التعليم العالي في الكويت، بالإضافة الى أهميته للراغبين في الدراسة أو العيش في الخارج، كما انه معترف به في 9 آلاف مؤسسة وجامعة في جميع أنحاء العالم، كما إن الامتحان معترف به لدى عدد كبير من الجامعات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا ويستخدمه أكثر من مليوني شخص حول العالم.