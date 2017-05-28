عبدالعزيز الفضلي

يعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس في الحادية عشرة والنصف من صباح غد الاثنين النتيجة النهائية لطلبة المرحلة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي والمعهد الديني، وذلك على مسرح الوزارة بمنطقة الشويخ وسيقوم تلفزيون الكويت والقنوات الفضائية بنقل وقائع المؤتمر الصحافي الذي يعقده الفارس عقب إعلان واعتماد النتيجة على الهواء مباشرة.



وفي هذا السياق كشفت مصادر تربوية مطلعة، أن الكنترول قطع أشواطا كبيرة في عملية التصحيح خلال الأيام الثلاثة الماضية، لافتا إلى أن النتائج ستكون جاهزة مساء اليوم وأنه لن يتم الإعلان عنها قبل موعدها المحدد التزاما بما أكده المسؤولون في «التربية» بهذا الجانب.

وأوضحت المصادر أن وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري متواجد على مدار الساعة في الكنترول لمتابعة الأمور أولا بأول مما أعطى دافعا معنويا كبيرا للعاملين في الكنترول لتكثيف جهودهم.

وحول نتائج الصفين العاشر والحادي عشر، بينت المصادر أن الإدارات المدرسية انتهت من التصحيح والمراجعة منذ مساء أمس الأول، غير أن تعليمات صدرت للمدارس بعدم رفع النتائج على الموقع قبل الموعد المحدد وهو اليوم الأحد. ومن جانب آخر تدرس وزارة التربية إلزام طلبة المدارس بإقامة صلاة الظهر أثناء الدوام المدرسي جماعة لكل الطلبة بمختلف مذاهبهم، وذلك لترسيخ مبدأ الوحدة الوطنية داخل المجتمع.

جاء ذلك في توصية للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بمجلس الأمة تلقاها وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس عن طريق وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب وحصلت «الأنباء» على نسخة منها، حيث أوضح خلالها العزب «نود الإحاطة بأن مجلس الأمة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 مايو 2017 قد قرر الموافقة على التقرير السابع والعشرين للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن الاقتراح برغبة المقدم من العضو عسكر عويد العنزي بشان صيانة وترميم وتوسعة جميع مصليات المدارس الحكومية وبناء مصليات في المدارس التي لا توجد بها مصلى ومتابعة إدارة المدرسة للطلاب والحرص على إلزامهم بإقامة صلاة الظهر والتزامهم بها أثناء اليوم المدرسي».



وأوضح د.العزب في كتابه أن اللجنة أصدرت التوصية التالية: بأن تكون الصلاة جماعة لكل الطلبة بمختلف مذاهبهم لترسيخ مبدأ الوحدة الوطنية داخل المجتمع وإحالته للحكومة.

لذا، نحيل إليكم التقرير المشار اليه للدراسة واتخاذ ما ترونه مناسبا من إجراءات تمهيدا لإبداء وجهة نظر الحكومة فيه سواء بتنفيذه أو بيان أسباب تعذر الأخذ به. وقام وزير التربية د.محمد الفارس بإحالة الموضوع للجهات المعنية بالوزارة للدراسة والإفادة وإعداد رد بذلك.