9 فرق من القطاع الخاص شاركت في البرنامج وقدمت مشاريع ختامية مثمرة

قالت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي انه بعد 4 أشهر من العمل المتواصل وورشات العمل المكثفة، تم اختتام برنامج تحدي الابتكار الذي انطلق في فبراير الماضي بمشاركة عدد من شركات القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع مركز التعليم التنفيذي التابع للكلية الملكية للفنون في لندن والذي يعد من أرقى المؤسسات الأكاديمية في العالم في مجال تصميم وتحفيز الابتكار لدى القطاع الخاص.

وتمكن المشاركون من تطوير خدمات جديدة من بينها تطبيق خاص بالموبايل لإنجاز الأعمال المصرفية للشركات اضافة إلى ابتكار حلول لتعزيز الخدمات البريدية وأخرى خاصة بالتشغيل الآلي للخدمات المصرفية للأفراد.



كما تمكنوا من ابتكار وسائل تسهم في تحسين تسويق الخدمات من خلال دراسة خصائص المعلومات في قواعد البيانات، وحلول أخرى لاستخدام التوقيع الرقمي في القطاع المصرفي وتعزيز استدامة الشركات من خلال الطاقة المتجددة.



وكذلك تحسين إنتاجية الموظفين وبيئة العمل. اضافة الى ذلك تم تقديم وسيلة جديدة للاستثمارات العقارية وتطوير التواصل بين الأساتذة والطلاب وأولياء الأمور من خلال تطبيقات الهاتف الذكية.

ومن جانبه قال نائب المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة الأرجان العقارية العالمية خالد المشعان ان مخرجات العرض التقديمي ونتائجه كانت جيدة وننوي أن نطرح الحلول التي ابتكرها فريق أرجان في السوق بنهاية هذا العام.



وقال الرئيس التنفيذي في بنك الكويت الوطني صلاح الفليج ان تميز «تحدي الابتكار» وتفرده كان الدافع وراء اشتراك البنك الوطني في هذا البرنامج، حيث انه يحفز الابتكار لدى المشتركين ما من شأنه تحسين جودة أعمالنا وخدماتنا في البنك الوطني وهو الأمر الذي يعود علينا بالمنفعة الإيجابية.



الى ذلك، قال مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.عدنان شهاب الدين «إننا نؤمن إيمانا قويا بأهمية التعليم التنفيذي ودوره في تعزيز الخبرات في الإدارة والقيادة خاصة من خلال العلوم والتكنولوجيا والابتكار ما يوفر ثروة من المعرفة والمهارات. مضيفا أن البرنامج منح المشاركين فرصة ذهبية لتبادل الخبرات على الصعيدين المحلي والدولي».

وقد شارك في فعاليات البرنامج، 9 فرق مثلت شركات القطاع الخاص بالكويت من قطاعات مختلفة مثل البنوك، والعقارات والاستثمار، والصناعات، والخدمات اللوجستية، والاتصالات وهي: بنك الكويت الوطني، وايكويت للبتروكيماويات، والبنك التجاري، وأجيليتي، ومباني، ومشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، وبنك بوبيان، والأرجان العالمية العقارية والمستقبل للاتصالات.



وتضمن البرنامج ورش عمل متعددة قدمها خبراء وأكاديميون من الكلية الملكية للفنون لتطوير مشاريع مبنية على الابتكار وذلك عبر أنشطة وفعاليات أقيم معظمها في الكويت وشملت محاضرات وزيارات في العاصمة البريطانية لندن لعدد من الشركات والمؤسسات والمراكز الثقافية العريقة ومنها المركز البريطاني لدعم الابتكار الالكتروني، والمكتب التجاري لعمدة لندن، ومركز الابتكار في البنك الملكي الاسكتلندي، ومتحف التصميم الخدمات والمنتجات، ومكتب فيورد الاستشاري للتصميم الابتكاري، ومركز سيمنز للمدن الذكية، ومرصد البيانات الرقمية في كلية آمبيريال،