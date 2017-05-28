استقبلت رئيس قسم رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية في الإدارة العامة للتعليم الخاص نجاة الرويشد بمكتبها الأسبوع الماضي المديرات المساعدات المعينات من قبل أصحاب المدارس، وذلك بعد دعوة تم توجيهها لهن لحضور اللقاء المقام على شرفهن تحت شعار «لقاء بعد عطاء»، وذلك تقديرا لجهودهن المبذولة وعطائهن وحسن تعاملهن وتعاملهن مع مديرات المدارس.

وأشادت المشاركات بالدعوة باعتبارها تهدف إلى التعارف بين المديرات على بعضهن والارتقاء بالعمل لكل يحقق نجاح العملية التعليمية والتربوية. وقالت الروشيد: إن الإدارة العامة للتعليم الخاص جزء أساسي للعمل مع المؤسسات التعليمية وإنهن يتشرفن بالعمل ضمن كل فعالية تطرحها الإدارة العامة للتعليم الخاص.