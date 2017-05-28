آلاء خليفة

نظمت كلية بوكسهل للبنات حفل «القريش» في اجواء اجتماعية مميزة بحضور رئيس مجلس امناء الكلية د.عبدالرحمن الشايجي ورئيس الكلية د.علي عريفه وعدد من خريجات الكلية واعضاء هيئة التدريس والموظفات والطالبات بمبنى الكلية في أبوحليفة، كما عقد على هامش الاحتفالية مؤتمر صحافي لخريجات الكلية للالتقاء بهن والتواصل معهن والحديث عن تجربتهن في الدراسة بالكلية وما قمن به بعد التخرج.

من جانبه، رحب رئيس مجلس الامناء د.عبدالرحمن الشايجي بخريجات الكلية وهنأهن على الانجازات التي قامن بها سواء باستكمال دراسة البكالوريوس في جامعات اخرى بعد التخرج من بوكسهل او بالالتحاق مباشرة بسوق العمل.

واكد ان رؤية الكلية هي ان تكون مؤسسة تعليمية رائدة في مجال التعليم العالي للمرأة في الكويت، وبما ان كلية بوكسهل هي الكلية الخاصة الوحيدة لتعليم المرأة في الكويت، فنحن ملتزمون بتوفير بيئة تعليمية متميزة توفر لطالباتنا الفرصة لكسب المعرفة والمهارات الضرورية للتفوق في سوق العمل المحلية او لمتابعة دراستهن الجامعية.



واشاد عدد من الخريجات بالجو الاسري الذي توفره كلية بوكسهل الكويت للبنات لطالباتها، وقالت فاطمة اسد خريجة تخصص ادارة اعمال انها استكملت دراستها للبكالوريوس في الكلية الاسترالية وحاليا التحقت للدراسة في جامعة بمملكة بالبحرين، مشيدة بتجربتها في كلية بوكسهل.

واشارت رباب فيصل الى انها تخرجت في كلية بوكسهل الكويت للبنات في تخصص ادارة الاعمال والتحقت بالكلية الاسترالية في الكويت لاستكمال دراسة البكالوريوس، ونصحت جميع الطالبات بالالتحاق بالكلية نظرا لمميزاتها العديدة وابرزها انها كلية خاصة فقط للطالبات تضم كوكبة مميزة من الاساتذة ولديها ادارة عليا متفهمة وتتبع سياسة الباب المفتوح في التواصل مع الطالبات والاستماع لمقترحاتهن وخلال حفل «القريش» تم تنظيم مسابقات للحضور من الخريجات والطالبات وموظفات واساتذة الكلية وتوزيع الجوائز على الفائزين والمقدمة لهم من الشركات الراعية للحفل بنك بوبيان، بيت التمويل الكويتي، شركة هواواي، سراي للعطور، أي سمايل، شركة علي عبدالوهاب، ماستر كي.