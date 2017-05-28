هنأت الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت في كندا طلاب وطالبات الثانوية على اجتيازهم اختبارات نهاية السنة وتخرجهم لهذا العام الدراسي، ويحث الاتحاد خريجي الثانوية على مواصلة الجد والاجتهاد في المرحلة الجامعية متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.

ورحب أمين سر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في كندا أحمد الأحمد بالطلبة الراغبين في الدراسة في كندا في مقره الكائن بجمعية المهندسين الكويتية كل يوم اثنين وأربعاء من الساعة 9:30 إلى 11:30 مساء للإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم، وبإمكان الطلبة الخريجين التواصل دائما مع الاتحاد عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، ويشدد الاتحاد دائما على تميز التعليم في كندا، خاصة في التخصصات الطبية والهندسية.



وبمناسبة الشهر المبارك، يغتنم الاتحاد هذه الفرصة لتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد وجميع الشعب الكويتي، أعاده الله علينا باليمن والبركات.