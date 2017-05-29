عبدالعزيز الفضلي

تتجه الأنظار ظهر اليوم الاثنين الى مسرح وزارة التربية بمنطقة الشويخ حيث يعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس النتيجة النهائية لطلبة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي والمعهد الديني وعددهم 35 ألف و995 طالبا وطالبة مقيدون في سجلات الصف الثاني عشر للعام الدراسي الحالي 2017/2016.



ويقوم د.الفارس بزف البشرى للثلاثة الأوائل من كل قسم وذلك من خلال اتصال هاتفي سيجريه معهم على الهواء مباشرة وينقل عبر شاشة تلفزيون الكويت والقنوات الفضائية.



وكانت وزارة التربية قامت بجهود كبيرة للحفاظ على سير الاختبارات وتوفير افضل السبل للطلبة لكي يؤدوا امتحاناتهم على أكمل وجه وفي اطار الاختبار المريح، كما أنها استطاعت الحد نوعا ما من عملية الغش التي يقوم بها بعض الطلبة خلال الاختبارات بوضع أجهزة تكشف الهواتف النقالة ما اثر على طلبة المسائي والمنازل الذين قاموا باستخدام الورقة الأخيرة لديهم وهي الحصول على طبية على أمل دخول دور ثان تكون به الأمور أسهل من التشدد الحالي، وقد سجلت احصائية حصول الطلبة على الطبيات ما يقارب 8 آلاف و189 طبية معظمها لطلبة المسائي والمنازل، غير ان الوزارة أكدت انها لن تتهاون في اختبارات الدور الثاني وستكون اكثر شدة وحرصا على ان تمر الاختبارات حسب الخطة الموضوعة لها.

وأعلنت الوزارة عن موعد اختبارات الدور الثاني التي ستنطلق في 12 يونيو المقبل وتنتهي في 21 من الشهر نفسه هذا بالنسبة للقسم الادبي، اما القسم العلمي فسيكون آخر الاختبارات يوم 20 يونيو المقبل.



