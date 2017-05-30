أكدوا أنه بالجد والصبر والمثابرة تتحقق المعجزات

أوائل الثانوية في «الأنباء»: التركيز وتنظيم الوقت مفتاح التفوق

عبدالعزيز الفضلي - دارين العلي - ندى أبو نصر - باهي أبو العلا

اعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس ظهر أمس النتيجة النهائية لطلبة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي والمعهد الديني.

وأعلن د.الفارس أن نسبة النجاح العامة بلغت 78.13%، مشيرا إلى أن نسبة النجاح في العلمي جاءت 80.35%، فيما جاءت نسبة النجاح في القسم الأدبي 75.60%، بينما كانت نسبة النجاح في المعهد الديني 75.65%. وهنأ الفارس أوائل الطلبة من خلال اتصالات هاتفية أجراها معهم، وقد حلت الطالبة وفاء سعيد (مصرية) بالمركز الأول على مستوى الكويت في القسم العلمي بنسبة 99.94%، فيما حصلت الطالبة منيرة مبارك الغريب على المركز الأول على الكويتيين بنسبة 99.77%. وفي القسم الأدبي حازت الطالبة رغد محمد ابو ريا (أردنية) على المركز الأول على الكويت بنسبة 99.38%، فيما حازت الطالبة حصة خالد العصيمي المركز الأول على الكويتيين بنسبة 99.29%. وفي التعليم الديني حصل الطالب علي عثمان علي (تشادي) على المركز الأول بنسبة 99.2%، فيما حلت شيماء داود عبدالوهاب العسعوسي أولى على الكويتيين بنسبة 97.84%. وخلال المؤتمر الصحافي لإعلان النتائج، نفى د.الفارس رفع نسب القبول في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، مؤكدا قدرة الجامعة على استيعاب كل الطلبة الخريجين لهذا العام. وأشار الفارس إلى أنه أيضا لن يتم تغيير عدد البعثات الداخلية والخارجية ولكن الأعداد ستكون كالعام الماضي وفقا لما هو متاح من قبل وزارة التعليم العالي والميزانية المتاحة.

وفي التفاصيل فقد عبر الاوائل الأنباء عن مدى فرحتهم بالنجاح الباهر والتفوق الكبير الذي جاء ثمرة مرحلة مطولة من الجهد والعرق والكفاح على مدار سنوات مشوارهم الدراسي، والذي توجه عمل جاد ومثمر في المرحلة الثانوية تمهيدا لرحلة تعليمية جديدة هي المرحلة الجامعية.

وأرجع الطلبة المتفوقون ما حققوه من إنجاز إلى جملة عوامل من أهمها: الجد والمثابرة والصبر وكذلك التركيز في الدراسة والحرص على تنظيم الوقت بما يتيح لهم الانتهاء من كل المناهج بشكل متوازن بهدف استيعاب كل التفاصيل والاستعداد الجيد للاختبارات، وهكذا يمكن تحقيق المعجزات.

كما أهدى المتفوقون نجاحهم إلى الكويت وكذلك أهدى الطلبة الوافدون تفوقهم إلى بلدانهم، متمنين جميعا أن يديم الله الخير والأمن والأمان على كل الأقطار العربية.

الأولى على الكويتيين علمي بنسبة 99.77%

منيرة مبارك: مع العمل الجاد ليس هناك مستحيل

الأولى على الكويتيين في القسم العلمي الطالبة منيرة مبارك من ثانوية بيان للبنات بنسبة 99.77% أهدت نجاحها لجميع أفراد أسرتها الذين دعموها أيام الامتحانات ووقفت الى جانبها في جميع الأوقات وجميع مدرساتها والأسرة التعليمية والإدارية في مدرستها.

واعتبرت ان الجد والمثابرة من ابرز مقومات النجاح بعد التوفيق من الله، لافتة الى ان تنظيم الوقت يجب ان يتم خلال الامتحانات لتفادي الضغط أثناء هذه الفترة.

وقالت منيرة ان مادة اللغة العربية كانت من أصعب المواد التي واجهت صعوبة في دراستها وعند الاختبار لافتة إلى ان ما تبقى من مواد كان في غاية السهولة واليسر.

وقدمت النصيحة لجميع الطلبة المقبلين على الامتحانات بالجد والاجتهاد والمثابرة لأن اي شيء يمكن تحقيقه إذا كانت لدينا الرغبة الشديدة للوصول إليه، فلا وجود للمستحيل والمعجزة هي الوجه الآخر للعمل الجــاد.

وتنتظر منيرة الالتحاق بكلية الطـــب أمـــلا بالوصـــول الى تخصـــص جراحـــة القلــب، معتبرة ان الله لا يضيع جهد أحد فلنثــق بالله دائمــا.

حصلت على المركز الأول على الكويتيين بالقسم الأدبي

العصيمي: الامتحانات كانت سهلة.. وطموحي دراسة الفرنسية في كلية الآداب

أهدت الطالبة بمدرسة الطاهرة بنت الحارث الثانوية للبنات حصة العصيمي الحاصلة على نسبة 99.29 الأولى على الكويتيين بالقسم الأدبي والثانية على الكويت نجاحها وتفوقها في الصف الثاني عشر الى ديرتها الكويت والى الشعب الكويت كافة.

وأوضحت العصيمي أن أبرز المقومات التي ساعدتها على النجاح هي التوكل على الله ثم تنظيم الوقت والجهد إضافة الى وضع جدول زمني معين، حيث يساهم في تقسيم عدد الساعات التي تقوم ببذلها يوميا، مشيرة الى انها لم تواجه أي معوقات خلال فترة الدراسة بل ان جميع المواد كانت سهلة أمامها.

وبينت ان اختبارات العام الحالي جاءت سهلة وواضحة ولم يكن بها اي التفاف، حيث انها لم تجد صعوبة في حل الاختبارات بل انها كانت سهلة وميسرة بشكل كبير.

وأضافت ان النصيحة التي تقدمها الى الطلاب الذين سيخوضون التجربة العام القادم تتمثل في التوكل على الله إضافة الى التركيز الجيد وبذل الجهد وتنظيم الوقت وتقسيمه ووضع وقت للراحة بين كل مادة وأخرى.

وبينت ان كلية الآداب الفرنسي هي الكلية التي ترغب في الالتحاق بها، حيث انها الكلية التي كانت تحلم بها منذ نعومة أظافرها، لافتة الى انها تطمح لان تحصل على شهادة الماجستير والدكتوراه، وذلك من أجل تحقيق طموحها في أن تصبح دكتورة في كلية الآداب القسم الفرنسي.

الأولى على الكويت المصرية الحاصلة على 99.94% علمي

وفاء سعيد: أهدي تفوقي لبلدي الثاني الكويت

وفاء سعيد حسن الأولى على الكويت في القسم العلمي بنسبة 99.94 من مدرسة الفروانية الثانوية للبنات أهدت تفوقها للكويت الحبيبة بلدها الثاني موجهة الشكر لجميع مدرساتها ولإدارة المدرسة وأسرتها وأعمامها لما قدموه من دعم وتفان في سبيل تحقيقها هذه النتيجة المشرفة.

وتعتبر وفاء أن نجاحها كان بفضل الله أولا وأخيرا مع الأخذ بالأسباب والمذاكرة أولا بأول وعدم الإهمال والتقاعس وتنظيم الوقت والبدء بالدراسة مع بداية العام الدراسي حتى لا تتكدس المواد.

ووصفت السنة الدراسية باليسيرة على الرغم من أن بعض المناهج والمواد واسعة ومتشعبة والوقت لم يكن كافيا ما سبب مشكلة لدى الطلبة، لافتة إلى أن الامتحانات كانت جيدة وفي مستوى الطالب الوسط مع وجود صعوبة في بعضها كمادة الفيزياء مثلا.

وتمنت وفاء على الطلبة المقبلين على الاختبارات العام المقبل الاهتمام بالدراسة والواجبات وعدم تأجيل المهمات إلى نهاية العام وعدم إضاعة الوقت والتوكل على الله دائما.

وتتجه وفاء لدراسة الطب، متمنية أن تحقق طموحها في الحصول على شهادتي الماجستير والدكتوراه ومن ثم نقل خبراتها إلى طلبة الجامعة وكذلك عبر العمل الميداني.

واختتمت وفاء كلامها بشكر الله العزيز القدير وكل من ساندها وقدم لها الدعم وكان خير معين.

الأولى على «الأدبي» بنسبة 99.38 نصحت بالدراسة أولاً بأول

رغد فواز: الجو المناسب للمذاكرة طريق التفوق

قالت الطالبة رغد محمد فواز من مدرسة النجاة الأهلية القسم الأدبي والحائزة نسبة (99.38 ) والترتيب الأول على الكويت ان من ابرز المقومات التي ساعدتها على التفوق الكفاح والمثابرة وعدم اليأس وتهيئة الجو المناسب لها في المنزل والاستعانة بالله والاتكال عليه.

وأضافت رغد أن من المعوقات التي واجهتها ضيق الوقت بالنسبة للمواد التي يجب دراستها، مشيرة إلى أن الاختبارات خلال العام الدراسي كانت متوسطة الصعوبة ولكن مادة اللغة العربية كان امتحانها صعبا في الفصل الأول.

ونصحت الطلاب بعدم إهمال الدروس من أول العام الدراسي والمثابرة، لافتة إلى أنها تطمح الى الالتحاق بكلية الاعلام والحصول على الدراسات العليا.

كما أهدت رغد نجاحها إلى الكويت وصاحب السمو الأمير وأهلها وعلى رأسهم الوالد والوالدة وجميع معلماتها وكل من ساهم فيما وصلت إليه.

الثاني على الكويت علمي بنسبة 99.92%

مصطفى محمود: «الطب» هدفي والتدريس بالجامعة طموحي

أكد الطالب المتفوق مصطفى محمود الحاصل على المرتبة الثانية على الكويت في القسم العلمي من مدرسة الواحة الثانوية للبنين بنسبة 99.92% ان الاستعانة بالله والرضا والقناعة والجد والاجتهاد أبرز مقومات النجاح والتفوق.

وأهــــدى مصطفـى تفوقه لوالديه اللذين لم يدخرا جهدا في مساعدته وزرع الحلم الكبير فيه بأن يكون من المتفوقين، موجها التحية لمدير مدرسته صلاح الشمري والهيئة التعليمية في المدرسة الذين بذلوا جهودا اضافية لمساعدة الطلاب عبر حصص التقوية التي كانت تقدم للطلاب في أوقات الإجازات دون أي مقابل، معتبرا ان هذه السنة الدراسية من أفضل السنوات التي مرت عليه في التفاني الذي كان يظهره المدرسون وأولياء الأمور.

ويسعـى مصطفــى لدراسة الطب في مصر أو في أي دولة اجنبية يجد فيها فرصة لاستكمال دراسته وصولا الى الدكتوراه، اذ انه يطمح للتدريس في الجامعات وليس للعمل الميداني. ونصح الطالب المتفوق الطلبة المقبلين على الامتحانات العام المقبل الاستعانة بالله أولا والاجتهاد، فإن لكل مجتهد نصيب.

الثالثة على الأدبي بنسبة 98.69% من مدرسة الإخلاص

دانة ناصر: توجهي لدراسة العلوم السياسية وعيني على «الديبلوماسية»

الطالبة دانة ناصر الحاصلة على المركز الثالث على الكويت في القسم الادبي من مدرسة الاخلاص بنسبة 98.69% اعتبرت ان تفوقها هذا هو بداية الطريق وليس نهايته، فما حققته من نجاح سيشكل حافزا ودافعا لتحقيق المزيد في حياتها العلمية والعملية.

وتقول دانة، وهي لبنانية من مواليد الكويت، إنها ستتوجه لدراسة العلوم السياسية والادارية في جامعة الكويت هذا البلد التي احتضنها منذ طفولتها، مهدية تفوقها لأسرتها ومدرستها التي ساهمت في نجاحها وتفوقها.

وتعتبر دانة ان على كل انسان ان يضع أمامه هدفا وحافزا لكي يحقق النجاح وان يسير دوما للأمام ناصحة الطلاب الذين سيقدمون الاختبارات العام المقبل العمل على تنظيم أوقاتهم والدراسة أولا بأول، خصوصا مع نظام الفترات الذي تم اعتماده هذا العام.

وتشير إلى أن الاصرار والتصميم من أبرز الأمور التي يجب التمسك بها بعد الاستعانة بالله ودعم الوالدين، فالنجاح لا يأتي من فراغ وإنما بالجد والاجتهاد وكل مرء يلقى نتاج تعبه في النهاية.

وتطمح دانة للوصول الى مراكز عليا وخصوصا في السلك الديبلوماسي الذي رسم توجهاتها لدراسة العلوم السياسية آملة ان تستمر بتشريف اسرتها وبلدها الثاني الكويت.