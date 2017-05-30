آلاء خليفة

أعلن رئيس اللجنة الطلابية في قائمة الوحدة الطلابية عبدالله المطيرات عن ختام الأنشطة الطلابية.

وذكر في تصريح صحافي أن قائمة الوحدة الطلابية نظمت خلال فترة الربيع فعاليات عدة وأنشطة متنوعة منها ما يتعلق بالجانب السياسي وبعضها بالجانب الاجتماعي والترفيهي والرياضي والصحي والخيري وغيرها العديد من البرامج المختلفة، لافتا إلى أن هذه الفعاليات والبرامج هي من صميم عمل قائمة الوحدة الطلابية لطلاب وطالبات الولايات المتحدة الأميركية التي هي خدمة لهم للمساهمة في توفير أجواء اجتماعية وترفيهية وتعليمية إلى جانب مسيرتهم الدراسية لكسب ولصقل مهاراتهم وتوطيد أواصر التعاون فيما بينهم.