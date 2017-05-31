فريق العمل: دارين العلي ـ ندى ابونصر ـ كريم طارق ـ باهي ابوالعلا

الخامس على الكويت بـ 99.82% علمي

أسعد نبيل: أطمح للالتحاق بالهندسة المدنية

أكد الطالب اسعد نبيل حنا من مدرسة الاخلاص والحائز نسبة 99.82% علمي والخامس على الكويت ان من ابرز المقومات التي ساعدته على تحقيق النجاح الدراسة والمثابرة والاصرار ودعم العائلة اضافة الى تميز الاساتذة وجهودهم طوال العام.واضاف انني لم أواجه أي معوقات خلال العام الدراسي، فكل الامور كانت ميسرة وتم توفير الجو المناسب للدراسة في المنزل والمدرسة، والاختبارات كانت سهلة نسبيا وواضحة ومباشرة. وقال أسعد انه يطمح للالتحاق بكلية الهندسة المدنية ومتابعة الدراسة في نفس المجال والحصول على اعلى الشهادات والدراسات العليا وتأسيس شركة خاصة، ونصح الطلاب بالتركيز والدراسة المستمرة والمثابرة لتحقيق طموحهم واهدى نجاحه لاهله واصدقائه ولبلده الغالي سورية وبلده الثاني الكويت.

اسعد نبيل حنا اسعد نبيل حنا مع والده (قاسم باشا)

الخامسة مكرر بنسبة 99.82% علمي

الفقي: تنظيم الوقت الوسيلة الأفضل للتفوق

قالت الطالبة آية الفقي من مدرسة الجهراء بنات القسم العلمي والحاصلة على نسبة 99.82% والخامسة على الكويت إنها تهدي نجاحها إلى والدها ووالدتها إضافة الى مدرسيها الذين ساعدوها، وأشارت إلى أن ابرز المقومات التي ساهمت في نجاحها هي الثقة بالله ودعم الأهل، مضيفة ان تنظيم الوقت هو الوسيلة الافضل للتوفق، وأنها لم تجد أي معوقات تعوقها عن التفوق والنجاح، لافتة إلى أن الاختبارات هذا العام جاءت واضحة تميز الطالب الفـــائق عن غيره. وأضافت الفقي أن تنظيم الوقت هو الوسيلة الأفضل التي يجب أن ينتهجها الطلاب في تحقيق النجاح إضافة إلى إصرارهم على تحقيق النجاح، مبينة أن الحلم الأسمى لها كان الالتحاق بكلية الطب لكي تصبح طبيبة ناجحة.

آية الفقي آية الفقي مع أسرتها (قاسم باشا)

الثامن مكرر بنسبة 99.81%علمي

إياد السيد: «الطب» سبيلي لإزالة الآلام من قلوب البشر

أكد الطالب إياد السيد عبدالمنعم من مدرسة أنس بن مالك الحاصل على المركز الثامن مكرر على الكويت علمي بنسبة 99.81%، أن العلاقة القوية مع الله وتنظيم الوقت والجهد والمذاكرة أولا بأول هي أبرز المقومات لتحقيق النجاح والتفوق، لافتا إلى أن الاختبارات جاءت سهلة. وأهدى السيد هذا النجاح إلى والديه وأساتذته، وإلى وطنه مصر وبلده الثاني الكويت، مشيرا إلى أن أبرز المعوقات التي واجهته هذا العام هي ضيق وقت العام الدراسي، بالإضافة إلى الضغط الذي تشهده هذه المرحلة مقارنة بالسنوات السابقة. ونصح الطلبة والطالبات المقبلين على الثانوية العامة بالتقرب إلى الله تعالى والمحافظة على الصلوات وقراءة القرآن والبر بالوالدين وعدم اللجوء إلى الدروس الخصوصية إلا عند الضرورة أو الحاجة.

ولفت إياد إلى أن دراسة الطب البشري هي وجهته القادمة، متمنيا أن تكون مهنة الطب سبيله لطريق الخير والإحسان وإزالة الآلام من أجساد وقلوب البشر.

إياد السيد عبدالمنعم إياد السيد عبدالمنعم مع والده (قاسم باشا)

الثامنة «مكرر» على الكويت بنسبة 99.81% علمي

آية حسن: أهدي تفوقي لأسرتي ومعلماتي

أهدت الطالبة بمدرسة الكويت الأهلية الحديثة آية حسن محمد الحاصلة على 99.81% علمي والثامنة «مكرر» على الكويت نجاحها وتفوقها إلى أسرتها ومدرستها ومعلماتها، متوجهة بجزيل الشكر والحمد إلى الله عز وجل الذي وفقها في المرحلة الثانوية، مؤكدة أن الاستعانة بالله والتوكل عليه من أبرز المقومات التي ساعدتها على النجاح والتميز. وأشارت آية إلى أن اختبارات هذا العام اتسمت بالوسطية، حيث كانت سهلة في بعضها بينما احتاج البعض الآخر إلى الاجتهاد والتركيز، لافتة إلى أن أبرز الصعوبات التي واجهتها هذا العام تمثلت في ضيق الوقت، ناصحة المقبلين على تلك المرحلة بالاستعانة بالله والحرص على بر الوالدين وتنظيم الوقت والجهد مع الحرص على الالتزام والمثابرة. وأوضحت أن دراسة «الطب البشري» هو غايتها المستقبلية، وذلك لخدمة المرضى والمجتمع.

آية حسن محمد آية حسن محمد مع أسرتها (قاسم باشا)

العاشر على الكويت في القسم العلمي بـ 99.79%

محمد عبداللاه: رضا الله وبر الوالدين مفتاح النجاح

أهدى الطالب المتفوق محمد صلاح عبداللاه من مدرسة السيف الأهلية والحاصل على الترتيب العاشر على الكويت في القسم العلمي بنسبة 99.79% إلى والديه وإلى أهل محافظة سوهاج بجمهورية مصر العربية، مشيرا إلى ان أبرز العوامل التي ساعدته في تحقيق هذا التفوق رضا المولى عز وجل والصلاة ثم بر الوالدين والالتزام وتحمل المسؤولية، بالإضافة إلى تعاون أساتذته ومساندتهم له من أجل الوصول إلى حلمه.

وأعرب عن أمنيته في الالتحاق بكلية الطب وإكمال دراسته للحصول على الماجستير والدكتوراه لخدمة الوطن العربي بأكمله، ناصحا المقبلين على الثانوية بالحرص على إرضاء الله وبر الوالدين لأنهما مفتاح أي نجاح يحققه الإنسان في حياته.

محمد صلاح عبداللاه محمد صلاح عبداللاه مع الأسرة (قاسم باشا)

الحادية عشرة والحاصلة على 99.78 علمي

نور: المثابرة والثقة بالله من أسباب التفوق

أهدت الطالبة بمدرسة ثانوية الفروانية للبنات نور منصور والحادية عشرة على الكويت والحاصلة على نسبة 99.78 علمي نجاحها الى والديها واخوانها ومعلماتها الذين قدموا لها الدعم بشكل كبير، موضحة ان هناك العديد من المقومات التي ساعدتها على تحقيق النجاح من أهمها الثقة بالله ودعاء الوالدين وبذل ما في الوسع.

وأضافت ان هناك بعض المعوقات التي واجهتها خلال العام الدراسي ككثافة المادة العلمية وصعوبة بعض المواد والامتحانات إضافة الى قرار إلغاء الفترتين الاولى والثالثة الذي كان عائقا كبيرا، مشيرة الى ان اختبارات هذا العام كانت لا تخلو من الأسئلة التي تختبر مدى ذكاء الطالب ومدى تركيزه. وأضافت ان على جميع الطلاب الذين سيخوضون تلك التجربة مستقبلا ان يحرصوا على الدعاء والثقة بالله وان يثقوا بأن الله قد كتب لهم الخير إضافة الى بذل الجهد لأن الله لا يضيع اجر من احسن عملا، لافتة الى انها تطمح الى الالتحاق بكلية الصيدلة مستقبلا.