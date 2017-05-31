أعلن مدير عام مدارس النجاة د.عبدالله الكندري حصول مدارس النجاة على ثلاثة مراكز ضمن أوائل الثانوية العامة، وذلك بنسبة قاربت 100%، حيث حصدت ثلاث طالبات منتسبات لمدرسة النجاة الثانوية بنات ثلاثة مراكز متقدمة على مستوى الكويت، إذ حققت الطالبة رغد محمد فواز أبو ريا المركز الأول بالقسم الأدبي بنسبة 99.38، وجاءت الطالبة ندى محمد هشام في المركز الثالث بنسبة 99.88 (علمي)، فيما حصدت الطالبة هبة محمد السنطاوي المركز العاشر بنسبة 99.79 في القسم العلمي.

وقدم الكندري للفائزات ولكل طلاب النجاة التهاني والتبريكات، متمنيا لهم مستقبلا زاهرا، فبهم تسعد البلاد والعباد. وبين أن هذا الإنجاز ليس بجديد على طلاب مدارس النجاة، الذين طالما حققوا الأرقام القياسية بتفوقهم ونبوغهم، وبدعم كبير من الإدارة العامة لمدارس النجاة التي تحرص على تذليل الصعاب والعقبات التي تحول دون تفوق وتميز الطلاب وتحقيق هدفهم الاستراتيجي الخاص.فريق العمل: دارين العلي ـ ندى ابونصر ـ كريم طارق ـ باهي ابوالعلا