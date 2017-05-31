العوضي: «الدراسات العليا» تسعى لإنشاء برامج عالمية الجودة لتخرج كوادر وطنية متميزة

القشعان: جامعة الكويت لديها 85 برنامج ماجستير وهي الأكثر على مستوى جامعات دول الخليج

آلاء خليفة

أكد مدير جامعة الكويت أ.د.حسين الأنصاري أن التعليم الجامعي ليس محاضرات واختبارات ودرجات فحسب بل تواصل وتفاعل علمي وفكري وثقافي واجتماعي بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس عن طريق النقاشات واللقاءات والمؤتمرات وورش العمل والندوات.

جاء ذلك خلال رعاية الأنصاري وحضوره حفل التخرج السنوي للدفعة 20 من برنامج ماجستير دراسات المعلومات بقسم دراسات المعلومات بكلية العلوم الاجتماعية - جامعة الكويت والذي أقيم مساء امس الأول بقاعة دسمان بفندق راديسون بلو بحضور عميدة كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت د.فريدة العوضي وعميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت أ.د.حمود القشعان ورئيس قسم دراسات المعلومات د.سلطان الديحاني ومدير برنامج الماجستير د.سجاد الرحمن، حيث تم توزيع شهادات التخرج على الخريجين وكذلك تكريم أساتذة القسم الذين كانت لهم اسهامات علمية وبحثية وحصلوا على جوائز عديدة، كما تم تكريم المدير الاداري بكلية العلوم الاجتماعية عبدالعزيز بولند خلال الحفل.وتقدم الانصاري بالتهنئة لهذه الكوكبة الجديدة المتميزة من خريجي برنامج الماجستير في دراسات المعلومات مباركا لهم هذا الإنجاز المتميز، لافتا انه قد آن الاوان ليقطفوا ثمار جهدهم بعد مشوار مليء بالتحديات، مشددا على ان الحياة الجامعية من اجمل سنوات العمر واكثرها اهمية في صقل وتنمية عقول وشخصيات الطلبة.

ودعا الانصاري الخريجين لاستكمال دراساتهم العليا لاكتساب المزيد من الخبرات المهنية والمعرفية والعلمية، مؤكدا ان خريجي القسم مطالبين بنقل خبراتهم الى سوق العمل والمساهمة في تطوير قطاع المعلومات وتقديم خدمات معلوماتية متطورة وبمهنية عالية.

من ناحيتها، ذكرت عميدة كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت د.فريدة العوضي ان كلية الدراسات العليا لها عدة برامج في تخصصات المعلومات وذلك تحقيقا لرؤية الكلية التي تنص على التميز العلمي لمشاركة العالم في إثراء المعرفة في كل مجالات العلوم والتكنولوجيا والثقافة ولن يتحقق ذلك الا بالاستثمار في المعلومات. وكشف العوضي أن كلية الدراسات العليا تسعى الى انشاء برامج ذات جودة عالمية تخرج كوادر وطنية متميزة وتسعى ان يكون خريجوها قد اكتسبوا خبرة علمية تؤهلهم للمساهمة في التنمية البشرية المستدامة وتحقيق الطموحات العلمية والمهنية لأفراد المجتمع وغيرهم ممن يشاركونهم نفس الهدف لتحقيق انجازات افضل ليس لأنفسهم فحسب وانما لمؤسساتهم وان يحتلوا بمهاراتهم وعلومهم مواقع القيادة والريادة لتحقيق رفعة وطننا.

وكشفت العوضي عن استحداث وحدة لأرشفة الأطروحات الكترونيا في كلية الدراسات العليا، متمنية ان تكون مصدرا لإثراء برامج ماجستير ادارة المعلومات، كما كشفت العوضي عن ادخال نظام مشروع بحث capstone project حديثا في برنامج دراسة المعلومات لتضمينه مستقبلا في نظام ارشفة الاطروحات.

من جانبه، أوضح عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت أ.د.حمود القشعان ان جامعة الكويت لديها اليوم 85 برنامج ماجستير وهي الاكثر على مستوى جامعات دول الخليج وكلية العلوم الاجتماعية كانت من اولى كليات جامعة الكويت التي حصلت على الاعتماد الاكاديمي وخاطب القشعان الخريجين قائلا: كونوا نجوما تعلم الناس كيف يستفيدون من العلم، موضحا ان البلد اليوم تغيب عنه المعلومة وخريجو قسم دراسات المعلومات سيساعدون الناس على استخراج المعلومة والاستفادة منها في حياتهم اليومية والمهنية.

وأكد القشعان ان جامعة الكويت خلال العام الحالي حصدت اعلى عدد جوائز على مستوى منطقة الخليج والعالم العربي، مؤكدا ان من يقول ان ترتيب جامعة الكويت متأخر مردود عليه بأن طلابنا مقبولون في ارقى الجامعات العالمية.وبدوره، اوضح رئيس قسم دراسات المعلومات بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.سلطان الديحاني ان الخريجين على اعتاب مرحلة جديدة مزودين بقوة المعرفة التي تنهض بوطننا وتزيده قوة الانسان والموارد البشرية التي لا تكتمل الدول الا به بناء واعدادا ومعرفة.وبارك لزملائه بالقسم الذين حصلوا على جوائز وهم د.سجاد الرحمن لحصوله على جائزة التميز في البحث العلمي ود.سهى العوضي لحصولها على جائزة التميز في التدريس وإلى د.هشام السرحان رئيس لجنة التطبيقات المعلوماتية في القسم لانجازه مشروع تطبيقات غوغل التعليمية والادارية كأول قسم في جامعة الكويت في تبني مثل تلك التطبيقات.

ومن جهته، قال مدير برنامج الماجستير د.سجاد الرحمن: من دواعي الاعتزاز ان نتوج اليوم مسيرة 21 عاما لبرنامج الماجستير وخاصة الان وبعد تغيير مسمى القسم والبرنامج حيث اننا اصبحنا نعمل ضمن اطار اوسع، موجها جزيل الشكر لمدير جامعة الكويت ا.د.حسين الانصاري وعميدة كلية الدراسات العليا د.فريدة العوضي وعميد كلية العلوم الاجتماعية أ.د.حمود القشعان على دعمهم المستمر لبرنامج الماجستير.

كما شكر الرحمن زملاءه في القسم الذين اثبتوا كفاءتهم وامكانياتهم العالية على جهودهم المبذولة وعملهم المستمر لتحقيق اهداف القسم فقد تميزوا في جميع المجالات سواء على صعيد التدريس او الابحاث او خدمة المجتمع.ونيابة عن الخريجين، القت الخريجة وسمية العنزي كلمة هنأت فيها زملاءها الخريجين والخريجات وتوجهت بالشكر والتقدير لكلية الدراسات العليا ولكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت على جهودهم الحثيثة التي توجت اليوم بتخريج الدفعة الـ 20 من برنامج الماجستير في دراسات المعلومات.كادر: عساك عالقوة يا سعود شكر وتقدير للموظف النشيط مصور قسم العلاقات العامة بكلية العلوم الاجتماعية سعود العون على حسن تعاونه مع الصحافيين، عساك عالقوة يا سعود.