عبدالعزيز الفضلي

أخلى قطاع الشؤون الإدارية بوزارة التربية مسؤوليته في حال عدم منح مكافأة الأعمال الممتازة للعاملين في المدارس من هيئات تعليمية وإدارية وذلك لعدم تقييمهم من قبل قطاع التعليم العام.

وقال الوكيل الإداري بـ «التربية» فهد الغيص في كتاب وجهه لوكيلة التعليم العام وحصلت «الأنباء» على نسخة منه: بالإشارة الى قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن قواعد وإجراءات ومواعيد تقويم اداء موظفي المعاهد الدينية ومدارس التعليم العام وإلى القرار الوزاري رقم 2017/88 بشأن ضوابط منح المكأفاة المالية مقابل الخدمات الممتازة للعاملين في ديوان عام الوزارة والإدارات المركزية والإدارات العامة للمناطق التعليمية للعام الميلادي 2016 والعاملين في المدارس ورياض الأطفال للعام الدراسي 2017/2016، يرجى التكرم بالتعميم على شاغلي الوظائف الإشرافية بالالتزام بإدخال جميع الإجازات الخاصة بالموظفين التابعين لهم واعتمادها في النظم المتكاملة ومن ثم إدخال تقييم الكفاءة واعتماده من قبل الرئيس المباشر والرئيس الذي يليه في الرئاسة قبل بدء العطلة الصيفية لكل مرحلة تعليمية حتى يتم سحب كشوف المستحقين للمكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة من النظم المتكاملة ولن يعتد بأي برنامج غير النظم المتكاملة، وعليه يخلي القطاع الإداري مسؤوليته في حال عدم منح المكافأة بسبب عدم إدخال تقييم الكفاءة للعاملين التابعين لقطاعكم.