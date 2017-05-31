آلاء خليفة

فاز فريق الجامعة العربية المفتوحة في مسابقة Startup Kuwait، التي نظمتها جامعة الكويت تحت رعاية رئيس مجلس الأمة النائب مرزوق الغانم وبحضور نائب الرئيس عيسى الكندري في قاعة سلوى بمشاركة عشرين فريقا من مختلف الجامعات المحلية، والتي تقام للمرة الثالثة على نطاق الكويت متنافسين بها ما يزيد على 1300 طالب مثلوا أكثر من 180 فريقا من الجامعات المشاركة.

بدوره، قال مدير الجامعة العربية المفتوحة في الكويت أ.د.نايف إبجاد المطيري: بدأ فريق الجامعة بالتحضير مبكرا لمسابقة تحت إشراف أ.عبدالمحسين المطيري إلى أن توجت هذه الجهود المباركة بفوز مشروع الطالب محمد العلوان الطالب في تخصص إدارة الأعمال في الجامعة والذي حمل اسم «Habbah» ما يعكس مدى وعي وتميز طلبة الجامعة وريادتهم خلال تدرجهم في العديد من ورش العمل والدورات التدريبية واكتسابهم العديد من الخبرات التي عكست هذا الفوز الذي يعد فخرا للجامعة.

كما ثمن د.نايف إبجاد المطيري تكريم فريق المبادرة الوطنية لمساندة جهود وزارة الداخلية «نقدر تعبكم» للجامعة والمتمثل بالمستشار عبدالعزيز الظفيري والإعلامي فلاح راشد والتي كونها أو لمبادرة وطنية تطوعية في الشرق الأوسط وتضم نخبة من الأكاديميين والإعلاميين وكوكبة من الشباب الكويتي المخلص على فوزها بمسابقة Startup Kuwait وبحضور مساعد مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية د.عبدالله بن طفلة العجمي والاستاذ عبدالمحسن المطيري ولاسيما أن هذا التكريم يأتي لدعم هذه الجهود المباركة التي بدأتها الجامعة ودورها الحيوي الذي تلعبه المؤسسات الأكاديمية والتعليمية في الكويت، فلهم منا كل التقدير والاحترام لجهودهم المباركة والتي تنطلق حبا لهذا البلد المتميز بشبابه.

بدوره، قال مدير برنامج startup Kuwait في الجامعة العربية المفتوحة في الكويت الأستاذ عبدالمحسن المطيري أتقدم بالتهنئة للطالب محمد العلوان صاحب المشروع الفائز Habbah ولاسيما أن مشاركتنا تأتي انسجاما مع سياسة الجامعة وعلى نهج رئيس مجلس أمنائها صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز في دعم الطلبة في جميع المجالات ودعم الشباب ليكونوا دائما نواة كل تنمية وتشجيعهم على الانطلاق في مبادراتهم».

وأضاف أن «طلبة جامعتنا أثبتوا في مختلف المسابقات التي شاركوا فيها نجاحهم وتفوقهم وريادتهم بما تمنحه لهم الجامعة من تدريب وورش عمل وخبرات تؤهلهم ليكونوا دائما في طليعة أقرانهم الطلبة في مختلف جامعات الكويت، وأود هنا أن أقدم الشكر الجزيل للأستاذة د.موضي الحمود رئيس الجامعة على دعمها وتشجيعها لنا وللطلبة وأيضا الشكر للأستاذ د.نايف المطيري مدير الجامعة الذي لم يدخر جهدا عن دعمنا وحثنا في التميز ولأعضاء فريق startup Kuwait في الجامعة العربية المفتوحة د.أحمد عبدالمحسن والأستاذة نادية قدوم.