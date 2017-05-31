آلاء خليفة

بارك رئيس الهيئة الإدارية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة محمد هزاع العفاسي للجموع الطلابية من زملائنا الطلاب والطالبات الناجحين من خريجي المرحلة الثانوية بعد ظهور النتائج النهائية متمنيا لهم كل التوفيق والتميز خلال المرحلة الدراسية الجامعية القادمة.

وأضاف العفاسي أنه يعلم مدى الصعوبة في تلك الاختبارات ولحظات الانتظار التي جاءت بلا شك ليفرح المجد والمجتهد بالنتائج التي ظهرت اليوم متمنيا لهم مواصلة مشوارهم واستكمال طموحاتهم في الالتحاق بالكليات التي يتمنونها واختيار مسارهم وطريقهم نحو تحقيق المستقبل الواعد والمشرق بإذن الله تعالى.

واستكمل العفاسي قائلا انه في هذا الصدد قمنا بالاستعداد لمثل هذا اليوم وسنكون بانتظار زملاء الغد في معرضنا الذي سيقام خلال الفترة من 30 الجاري وحتى 1/6/2017 بأرض المعارض الدولية بمشرف قاعة رقم A4 من الساعة 8.30 مساء وحتى الساعة 11.30 مساء للمساهمة في إرشادهم وتعريفهم بجميع التخصصات والإجابة عن كل الاستفسارات الذين يودون طرحها والحصول على الإجابات الوافية التي ستخدمهم وتصب في مصلحتهم.

واختتم العفاسي تصريحه بأنه قد تم تخصيص بعض الأرقام للاستفسار عن أي مستجدات في هذا الشأن وهي 67780731 للطلاب و51027753 للطالبات فعلى الجميع التفاعل والمشاركة في هذا المعرض الدراسي الذي يقام من أجلهم ولهم ونحن دائما في خدمتهم عن طريق رابطة المستجدين NCC وأعضائها الذين سيكون بانتظارهم للسير نحو الطريق الصحيح وحل أي مشكلات وإزالة أي صعوبات من طريقهم لتحقيق طموحاتهم في الالتحاق بالجامعة.