أقامت كلية العمارة بجامعة الكويت معرض لمشروع «الترميم الداخلي لمجمع الصوابر» مع طلبة استوديو التصميم المعماري الداخلي 2 بإشراف د.لميس بهبهاني، في معرض كاب مجمع لايف سنتر - الشويخ.

وذكرت عضو هيئة التدريس في قسم العمارة الداخلي في كلية العمارة د.لميس بهبهاني أن هذا المعرض يأتي ضمن العديد من الأنشطة المتنوعة التي تقوم بها الكلية من أجل تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها المنبثقة أساسا من رؤية ورسالة وأهداف الجامعة، وذكرت أن ما يميز هذا المشروع عن باقي المشاريع هو أن الفرصة تسنت للطلبة في دراسة موقع موجود مهمل، واختيار خاصية واحدة من الموقع لتتم دراسته بشكل مركز ومساعدتهم في تصميم مشروع مكتب ترميم معماري وصيانة مخصصة لمجمع الصوابر.

وبينت أنه من ضمن الأمثلة على اختيار خصائص التصميم من الموقع الذي تتميز العديد بها بالصوابر، هو اختيار الفراغ والكتل، او الزرع، موضحة أن هدف التصميم لهذا المكتب هو تصميم مكتب ترميم معماري وصيانة خاص بالمجمع لتجنب مشاكل الحريق في استخدام مواد معينة في التوسعات والحفاظ على أعمال الصيانة الدورية والموقع بشكل عام.

وحول رأيها بطلبة السنة الثانية في تخصص التصميم الداخلي أشارت إلى أنهم يعتبرون من دفعة تتميز بالذكاء ولكن تنقصهم الثقة والدعم من الجامعة لتزويدهم باحتياجاتهم في حرم الجامعة من أماكن ومساحات كافية لبناء مجسماتهم ولعرض أعمالهم، ولكن استطاعوا التغلب نوعا ما على هذه المشاكل، وفي النهاية استطاعوا النجاح بتقديم المشروع النهائي حيث ان 18 طالبا وطالبة أكملوا نهاية السنة الثانية بنجاح وجدارة.

وأكدت د.لميس بهبهاني ان هذا المعرض يأتي للوقوف على إمكانيات ومخرجات كلية العمارة والتعريف بمهارات الطلبة في مجال التخطيط والتصميم العمراني والداخلي ما ينعكس إيجابا على أداء كوادر الجهات المعنية التي ترفدها وتعزز كوادرها.