أعلن مندوبنا الدائم لدى اليونسكو د.مشعل حياة انضمام الكويت الى اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.

وأكد السفير حياة في كلمة له أمام الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف بشأن الاتفاقية بمقر اليونسكو في باريس والمنعقدة على مدى يومين عزم الكويت بالتعاون مع الدول الأطراف المساهمة في حماية وصون هذا التراث من الأخطار والتهديدات التي يتعرض لها والحيلولة دون نهبه او إلحاق الضرر به.

وقال السفير حياة في هذا الاطار لـ«كونا» ان انضمام الكويت للاتفاقية يعبر عن مدى الوعي والايمان بأهمية هذا التراث الذي يمثل جانبا مهما من التاريخ البشري.

واشار الى الاتفاقية التي تهدف الى حماية جميع آثار الوجود البشري التي تتسم بطابع ثقافي أو تاريخي والمغمورة تحت المياه لأكثر من 100 سنة.

وأضاف ان منظمة اليونسكو تسعى للحفاظ على هذه المواقع للأجيال الحالية والمستقبلية لما تمثله من أهمية تاريخية وثقافية كبرى.