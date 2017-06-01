فريق العمل: حنان عبدالمعبود ـ ندى ابونصر ـ باهي ابوالعلا ـ هاني الشمري ـ فريال حماد ـ قاسم باشا

ندى: أتمنى دخول كلية الطب والتخصص بالجراحة

ندى محمد هشام فؤاد الطالبة بمدرسة النجاة الأهلية بالقسم العلمي حصلت على نسبة 99.88% وجاء ترتيبها الثالثة على الكويت. وأهدت ندى نجاحها الى بلدها الأول مصر ثم بلدها الثاني الكويت وأسرتها التي تعبت معها حتى حصلت على هذا التميز.



وقالت ان من أبرز المقومات التي ساعدتها على تحقيق هذا النجاح هو تشجيع أهلها وايمانهم بتفوقها وحرصهم الشديد على توفير كافة السبل لتحقيق النجاح بتميز، بالاضافة الى تنظيم الوقت والاستعانة بمدرسين لمساعدتها في المواد التي كان يصعب استيعابها.



وأوضحت ندى ان هناك بعض المعوقات التي واجهتها خلال العام الدراسي من أهمها قصر الوقت، وقالت: شعرنا بان السنة الدراسية قصيرة جدا للتحصيل ولم يكن لدينا وقت كاف لانهاء كافة الدروس.وعن اختبارات هذا العام أكدت أنها كانت نوعا ما جيدة الا ان الوقت المحدد لاختبارات مادتي الفيزياء والكيمياء لم يكن كافيا للاجابة عن كافة الأسئلة.



ونصحت ندى الطلاب المقبلين على خوض نفس التجربة العام القادم بضرورة تنظيم الوقت منذ بداية السنة الدراسية ودراسة المناهج درسا بدرس أولا بأول. وعن الكلية التي تنوي الالتحاق بها قالت: أنوي أن التحق بكلية الطب وانهي دراستي بها وأتخصص بالجراحة، واتمنى النجاح والتوفيق للجميع.

السنطاوي: الجد والاجتهاد ساعداني على تحقيق غايتي

اهدت الطالبة بمدرسة النجاة الثانوية للبنات هبة السنطاوي والحاصلة على نسبة 99.79% بترتيب العاشر على الكويت في القسم العلمي نجاحها الى كل من الكويت ومصر ووالديها ومعلماتها وصديقاتها وكل من شاركها في فرحتها.

واضافت ان هناك عدة مقومات تساعد على تحقيق النجاح وهي توفيق الله ثم تنظيم الوقت ومساعدة العائلة والمدرسة والاصدقاء اضافة الى الجد والاجتهاد.

مشيرة الى ان هناك عدة معوقات واجهتها خلال العام مثل ضيق الوقت والغاء الفترتين الاولى والثالثة.

ولفتت الى ان اختبارات العام الحالي كانت متوسطة المستوى الى حد ما وان كان البعض قد عانى من صعوبة بسيطة.

واوضحت ان لديها العديد من الاحلام التي تحلم بان تقوم بها كدراسة الطب البشري وختم القرآن الكريم.

ماهر: أتمنى أن ألقى الدعم من وطني الغالي

اكد الطالب بمدرسة الجميل الاهلية هشام ماهر والحاصل على نسبة 99.77 بالقسم العلمي ليحصد المركز الخامس عشر على الكويت ان النجاح الذي حققه لم يكن ليتأتى الا بالتوكل على الله عز وجل والثقة بالنفس، اضافة الى المثابرة والدراسة اولا بأول وعدم التأخير، موضحا ان ابرز المعوقات التي واجهته هو ضغط الدروس والامتحانات.

واشار إلى ان اختبارات العام الحالي كانت في متناول الطالب على الرغم من وجود اسئلة تحتاج إلى الدقة والتركيز.

وبين ان تخصيص الوقت الكافي لجميع المواد والتركيز في الحصص المدرسية ومع المدرسين وتحديد الهدف هي الوسيلة التي يجب ان ينتهجها الطلاب، موضحا انه يطمح لان ينضم الى كلية الطب البشري وان يصبح انسانا ناجحا في مجاله وتخصصه، متمنيا ان يلقى الدعم الكافي من وطنه الاردن الذي يكن له مشاعر الحب والاحترام.

عبدالعزيز: اهتمام الأسرة والمدرسة وتنظيم الوقت من العوامل الرئيسية للنجاح

اهدت الطالبة تقى عبدالعزيز بمدرسة السالمية الثانوية والحاصلة على نسبة 99.69 بالقسم العلمي النجاح الى والديها ومعلماتها الذين ساعدوها على تحقيق النجاح، مشيرة الى ان هناك عدة مقومات ساعدت على تحقيق النجاح وهي اهتمام المدرسة والاسرة، والتخطيط الدقيق لكيفية تقسيم المواد اضافة الى تنظيم الوقت ما ساهم في تحقيق سهولة كبيرة في الدراسة.



ولفتت الى ان تصحيح اختبار اللغة العربية خاصة التعبير لم يكن بالدقة الكافية لانه دائما ما يقع تحت تقدير المعلمة، مشيرة الى ان اختبارات العام الحالي لم تكن بالسهولة الكافية حيث انها كانت على مستوى الطالب الذكي.

واضافت ان الطلاب المقبلين على هذه المرحلة يجب ان يأخذوا كفايتهم من النوم بشكل جيد اضافة الى تنظيم الوقت والمواد فيما بينها موضحة انها ترغب في الالتحاق بكلية طب الاسنان وان هدفها هو النجاح في هذا المجال.

الإبراهيم: أطمح إلى أن أصبح دكتورة ناجحة مثل معالي العسعوسي

أهدت الطالبة بمدرسة أم عامر الأنصارية شيماء أحمد حبيب الابراهيم الحاصلة على نسبة 99.41% والمرتبة الثامنة على الكويتيات بالقسم العلمي هذا النجاح إلى الحبيبة الكويت وإلى والديها وصديقاتها ومعلماتها ولكل من ساهم في هذا النجاح، بتقديم الدعم النفسي والمعنوي والوصول إلى التفوق.



وأضافت الابراهيم أن الاجتهاد والمثابرة ودعم أسرتها لها طوال فترة دراستها هي أبرز المقومات التي ساعدتها على تحقيق هذا النجاح بعد توفيق المولى عز وجل، لافتة إلى أن أبرز المعوقات التي واجهتها خلال الامتحانات هي عدم توافق أوقات الدروس مع المناهج التي لابد من الانتهاء منها، ما يسبب الكثير من الضغوط على الطلبة، مبينة أنه بفضل الله جاءت امتحانات هذا العام في غاية السهولة والوضوح خاصة في اختبارات اللغة العربية مقارنة بالسنوات السابقة، ونصحت الطلبة والطالبات بالتفاؤل والصبر والاجتهاد المستمر للوصول إلى الهدف المنشود.

وأشارت إلى طموحها المستقبلي للالتحاق بالطب لتصبح دكتورة ناجحة، وذلك بهدف المشاركة في الأعمال الإنسانية والتطوعية إذا اتيحت لها الفرصة، مشيرة إلى أن قدوتها في ذلك المجال هي د.معالي العسعوسي.

الناشط: أهدي نجاحي إلى أهلي في سورية والكويت وسألتحق بكلية الطب

قال الطـــالب نبـــيل نـــقولا الناشط من مدرســــة الاخــــلاص قسم علمي الحاصل على 99.37% ان مـــن ابـــرز المقـــومات التي ســــاعدته على التفــوق دعــــم الأهل وتــوفير الجو المناسب للدراسة، والاصرار على النـــجاح.

واشار الى ان هناك بعض المعوقات التي تخللت العام الدراسي خاصة في الفصل الثاني مثل ضيق الوقت لدراسة كل المواد، مع الصعوبة في بعض الاختبارات ولكن تم التغلب عليها ونصح الطلاب بالجد والاجتهاد والتفاؤل الدائم والامل.

واشار الى انه سيلتحق بكلية الطب والمتابعة في الحصول على اعلى الشهادات والدراسات العليا واهدى نجاحه الى اهله ووطنه الام سورية وبلده الثاني الكويت وشكر كل من ساهم في نجاحه واصدقاءه الغالين على قلبه وسنده الدائم والديه.

نوف: معادلة «بيكاسو» سر نجاحي وتفوقي

قالت الطالبة المتفوقة نوف عسران رجب من مدرسة الطاهرة بنت الحارث، والحاصلة على نسبة 99.08% بالقسم العلمي ان الإيمان بمعادلة «بيكاسو» كان سر نجاحها وتفوقها هذا العام، مشيرة إلى أن المعادلة تنص على أن «جهد متواصل بالإضافة إلى العمل الدائم يساويان نجاحا باهرا»، وهو ما دفعها إلى بذل المزيد من الجهد للتحصيل الدائم والعمل على تنظيم الوقت لتحقيق تلك المعادلة الصعبة.

وأهدت نوف هذا التميز إلى بلدها الحبيب مصر ووطنها الثاني الكويت، بالإضافة إلى أسرتها وصديقتيها سارة وبشاير، مؤكدة أن ضيق الوقت وعدم وضوح الأسئلة بالإضافة إلى عدم مراعاة الوقت الكافي لحل الاختبار كانت أبرز المعوقات التي واجهتها خلال الاختبارات التي تغلبت عليها من خلال الاستعانة بالله والتحصيل الجيد واستغلال فترة العطل للمراجعة.

أما عن طموحاتها المستقبلية فقد أشارت إلى سعيها للالتحاق بكلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية وذلك من أجل تحقيقها لحلم آخر وهو العمل في مستشفى أبيها التخصصي، لافتة إلى ان دعم والدها ودعاء والدتها أنارا لها طريقها للوصول إلى هدفها.

تفوقت بـ 99.08 % بـ «العلمي» وتطمح لدراسة «طب العيون»

رولين: تفوقت بالتوكل على الله ثم الاجتهاد والتنظيم

أهدت الطالبة رولين رأفت توما من مدرسة فجر الصباح الأهلية، الحاصلة على نسبة 99.08 % من القسم العلمي، نجاحها وتفوقها إلى عائلتها وخاصة أمها وأختها رنيم الطالبة في كلية الطب جامعة الكويت والتي ساعدتها على التفوق بالدعم المعنوي ومساعدتها في بعض المواد وإلى بلدها فلسطين وإلى كل من ساندها في هذه المسيرة.



وأوضحت رولين أن أبرز المقومات على النجاح والتفوق هو التوكل على الله والاجتهاد منذ بداية العام الدراسي ووضع جدول منظم للدراسة، مشيرة إلى أن من ابرز المعوقات التي تؤثر على النسبة المئوية هو المعدل التراكمي الذي يؤثر سلبا على الطالب المتفوق.

وبينت أن كلية الطب هي التي ترغب في الالتحاق بها، حيث إنها كانت الكلية التي تحلم بها منذ نعومة أظفارها لتلحق بإخوانها الذين سبقوها في هذا المجال، لافتة إلى أنها تطمح إلى تخصص جراحة العيون، راجية من الله أن يوفقها في تحقيق هدفها ويوفق جميع الطلبة إلى ما يتمنوه.

سعد: أنوي الالتحاق بكلية هندسة الميكاترونكس

قال الطالب مصطفى عبداللطيف سعد من مدرسة جوهرة الصالح الاهلية قسم علمي الحائز نسبة 98.92 انه يهدي نجاحه الى والده ووالدته اللذين كانا اكبر داعمين له في هذه الفترة الصعبة، ويهدي نجاحه ايضا الى جميع افراد عائلته والى بلده الثاني الكويت. واضاف ان من ابرز المقومات التي ساعدت على تحقيق نجاحه، السعي وراء تحقيق حلمه وارضاء اهله واسعادهم وكل هذا طبعا بتوفيق من الله وبمساندة اهله على تجاوز جميع الصعوبات التي تخللت الامتحانات.

واشار الى ان الاختبارات كانت سهلة باستثناء مادة الفيزياء، كما نصح الطلاب بالمثابرة والاجتهاد وعدم اهمال الدروس وتراكمها. اما بالنسبة لطموحاته فقال: انوي ان التحق بكلية هندسة الميكاترونكس وهذا طموحي منذ الصغر ان ادخل كلية الهندسة من اجل تأسيس شركة سيارات خاصة تنافس جميع الشركات وقال: تعب الامتحانات افضل بكثير من ألم الندم.

أحمد: الاختبارات كانت في مستوى الطالب المجتهد

احمد محمد مصطفى رجب الطالب بمدرسة انس بن مالك بالقسم العلمي حصل على 96.99%، وأهدى احمد نجاحه الى والدته وخاله وبلده الأول مصر ثم بلده الثاني الكويت، مؤكدا أن المثابرة على النجاح والاصرار على تحقيق الاهداف والصبر من أبرز المقومات التي ساعدته على تحقيق هذا النجاح.

وأوضح ان هناك بعض المعوقات التي واجهته خلال العام الدراسي من أهمها صعوبة بعض الاختبارات وقصر الوقت، وقال ان الاختبارات هذا العام كانت في مستوى الطالب المجتهد.



ونصح أحمد الطلاب المقبلين على خوض نفس التجربة العام القادم بالتركيز منذ بداية العام ومذاكرة الدروس اولا باول، وعن الكلية التي ينوي الالتحاق بها قال أنوي أن التحق بكلية الهندسة، وطموحي هو استكمال مسيرتي الدراسية في جامعة الكويت والعمل بالكويت والمساعدة للنهوض بالمجتمع.