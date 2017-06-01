عبدالعزيز الفضلي

أعلنت جمعية المعلمين انه اعتبارا من اليوم الخميس سيتم توزيع دليل الطالب الخريج من الثانوية العامة، والذي يشتمل على لوائح وشروط التحاق الطلاب والطالبات في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية المحلية ولوائح الابتعاث الحكومي والالتحاق بالقطاعات العسكرية والتدريبية والمهنية.

وأشار مدير عام الجمعية جمال السويفان أن الدليل يتم توزيعه عن طريق مركز خدمة المعلم بمقر الجمعية في الدسمة وفي فرع الجمعية في محافظة الأحمدي والكائن مقره في المنقف، وفرع الجمعية في محافظة الجهراء والكائن مقره في منطقة القصر إلى جانب مكتبة العجيري بحولي، ومكتبة السنافر بالأندلس، ومكتبة الإشراف في الفحيحيل وفق رسم مالي قدره ثلاثة دنانير، ويحتوي على التفاصيل والجداول الكاملة والموسعة للوائح الابتعاث الصادرة عن وزارة التعليم العالي ولوائح وشروط القبول في كليات جامعة الكويت وفي كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وخطة مجلس الجامعات الخاصة للابتعاث الداخلي وكل الجامعات الأهلية المحلية ومجلس الجامعات الخاصة إلى جانب معلومات عن القبول في الكليات العسكرية والإطفاء، كما يحوي الدليل لوائح القبول في الدورات التدريبية أو المهنية على مستوى بعض المؤسسات الحكومية والأهلية الكويتية، فيما يحتوي أيضا على لوائح ديوان الخدمة المدنية.

وذكر السويفان أن الجمعية راعت هذا العام أن يكون الدليل متخصصا في كل مجالات التحاق الطلبة الخريجين الكويتيين وأبناء الكويتيات والخليجيين والبدون والوافدين في الجامعات والكليات المحلية الحكومية والأهلية، وإن الدليل من شأنه خدمة الطالب وولي أمره، وقد روعي إضافة معلومات وتصاريح مهمة من شأنها توضيح معلومات مهمة للطلبة وأولياء الأمور.

وحول مدى تأثير المواقع الإلكترونية على محتويات دليل الطالب الخريج، ذكر السويفان أن المواقع الإلكترونية مجالها واسع بشكل كبير جدا وهي تساهم إلى حد كبير في مساعدة الطلبة، إلا أنها لا تقدم له الخيارات والفرص المتاحة بشكل عام كما يقدمه الدليل الذي يستطيع من خلاله الطالب وكذلك ولي الأمر اختيار وتحديد الاتجاه المتاح وبشكل مقروء وسلس للغاية وببيانات شاملة وواسعة ودقيقة.