أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الكويت بدء تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة للفصل الدراسي الأول 2017/2018، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 20/6/2017.

وعن النسب والمعدلات الدنيا المطلوبة لتقديم طلبات الالتحاق (للكويتيين وأبناء الكويتيات)، ذكرت العمادة أن طلبات الالتحاق تقبل من الطلبة الحاصلين على (70% فأعلى للقسم العلمي) و(78% فأعلى للقسم الأدبي).



الطلبة ذوو الاحتياجات الخاصة (للكويتيين وأبناء الكويتيات) الحاصلون على نسب أقل من النسب الدنيا للقبول: عليهم مراجعة صالة القبول والتسجيل بالشويخ أثناء ساعات الدوام الرسمي في الفترة من 11 ـ 20/6/2017 مصطحبين معهم المستندات المطلوبة، علما بأن النسب الدنيا لقبول طلبات الالتحاق لهؤلاء الطلبة هي:

- للقسم العلمي: 65% فأكثر أو 2.25 نقطة.

- للقسم الأدبي: 72% فأكثر أو 2.60 نقطة.

الشهادات التي يتم قبولها في الجامعة للفصل الدراسي الأول 2017/2018 لخريجي العامين الدراسيين 2015/2016 و2016/2017.