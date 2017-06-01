بشرى شعبان

أعلن نائب مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية ماجد الصالح عن بدء الهيئة فتح باب تقديم للبعثات الخارجية لذوي الإعاقة للإعاقة السمعية والبصرية والحركية والجسدية المتوسطة والشديدة بالإضافة إلى الإعاقة التعليمية (صعوبات التعلم) على أن تكون شهادة إثبات الإعاقة سارية المفعول وصادرة بتاريخ لا يقل عن 3 سنوات اعتبارا من يوم الأحد ٤ يونيو 2017 إلى يوم الخميس 15 يونيو 2017، وذلك بمقر الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

وأوضح في تصريح صحافي انه على الطالب المتقدم أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على ألا تتجاوز صلاحية الشهادة عامين دراسيين من تاريخ التخرج بنسبة لا تقل عن 75% للتخصص العلمي والأدبي ماعدا صعوبات التعلم بنسبة 80% للتخصص العلمي والأدبي.

وفيما يتعلق بالطالب الحاصل على شهادة الثانوية الأجنبية من داخل الكويت أو خارج الكويت أو من إحدى الدول العربية، قال الصالح عليهم بتقديم معادلة للشهادة من إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية في الكويت لخريج عام 2015-2016/ 2016-2017.

وأضاف الصالح أن من شروط القبول ألا يكون الطالب مقيدا أو مسجلا في احدى المؤسسات التعليمية أثناء تسجيله في البعثة وألا يكون قد صدر قرار بإيفاده في بعثة دراسية داخلية أو خارجية أو قبل بمنحة دراسية وانتهت بالفصل أو انسحب منها بعد التحاقه بها وألا يكون موظفا في أي جهة أو مجازا دراسيا أو مبعوثا من جهة أخرى وعليه تزويد الوزارة بما يثبت ذلك.