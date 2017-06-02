إسناد ملف الاستعداد للعام الدراسي المقبل إلى الأثري.. واجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة عقود الصيانة عبدالعزيز الفضلي

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس عدم وجود أي اعتراضات أو خلافات لدى وزارة التربية على تعديلات كادر المعلمين التي تقدمت بها جمعية المعلمين وتناقش الآن في مجلس الأمة، مشيرا إلى أن الخلاف كان بين ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية فيما يتعلق بجدول كادر الوظائف الإشرافية خاصة في وزارة الأوقاف.

جاء ذلك في تصريح أدلى به د.الفارس للصحافيين خلال حضوره حفل الاستقبال الذي أقامته جمعية المعلمين للمهنئين بشهر رمضان المبارك.

وقال الفارس: حضرنا الاجتماع التنسيقي في اللجنة التعليمية، وكنا محايدين في هذا الجانب وننسق بين الجهتين، لافتا إلى أنه حصل توافق ما بين الحكومة واللجنة التعليمية، غير أنني لم اطلع على الصيغة النهائية في الجداول المعتمدة وما إذا كانت هناك اشتراطات وضعها الأخوة في ديوان الخدمة المدنية وبانتظار التقرير، مؤكدا أنه على تواصل مع رئيس اللجنة التعليمية د.محمد الحويلة لمتابعة هذا الموضوع.

وحول استعدادات الوزارة للعام الدراسي المقبل، بين د.الفارس أنه سلم ملف مهام الاستعدادات لوكيل الوزارة د.هيثم الأثري حيث سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لمناقشة عقود الصيانة مع المعنيين بهذا الأمر، وكذلك المتابعة مع قطاع التعليم العام فيما يخص المدارس التي تم تسلمها وجار التنسيق لتوفير لها الأثاث والهيئات التعليمية والإدارية وكل المستلزمات المتعلقة بالعملية التعليمية، مشيرا إلى أنه بعد أسبوعين ستكون الصورة واضحة من خلال تقرير الاستعدادات.

وهنأ وزير التربية ووزير التعليم العالي جمعية المعلمين وأهل الميدان التربوي بالشهر الفضيل، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، مبينا أن زيارتي للجمعية هي للتهنئة بشهر رمضان وتبادل الآراء حول العديد من القضايا التربوية، مشددا على الدور الكبير لجمعية المعلمين وعلاقتها مع وزارة التربية وارتباطها بكل مكونات المنظومة التربوية.

وختم بالإشارة أن الإخوة في جمعية المعلمين أهدوه الخطة الاستراتيجية للجمعية وسيطلع عليها للوقوف على مدى تقاربها مع أهداف وخطة الوزارة، مؤكدا أننا سنكون داعمين لها.

من جانبه، قال رئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي ان تعديلات الكادر انطلقت من جمعية المعلمين بناء على العديد من الملاحظات التي تمت خلال السنوات الماضية لبعض الفئات المشمولة فيه من معلمين حديثي التخرج وتم تعديلها، إضافة إلى مسميات وظيفية وإشرافية مستحقة للكادر منذ صدوره في العام 2011، مؤكدا ضرورة أن يكون بأثر رجعي لكل من كان يشغل هذه المناصب وهو حق مكتسب ناهيك عن كل البدلات الواردة في القانون ضمن المادة السابعة.

وذكر العجمي انه تمت إضافة شرط أن يكون آخر مرتب شامل لنهاية الخدمة بحيث لا يتم خصم أي من البدلات من مكافأة نهاية الخدمة، لافتا إلى أن كل هذه التعديلات المستحقة قدمناها لمجموعة من النواب الذين تبنوها من خلال مقترحين بقانون واستعرضوها في لجان مجلس الأمة.

وأضاف: الآن وصلنا إلى مرحلة الشوط الأخير وهو إقرار هذه التعديلات بعد أن انتهت اللجنة التعليمية من تقريرها وتم رفعه لرئيس مجلس الأمة لعرضه في جلسة مجلس الأمة الأسبوع المقبل في 6 الجاري، مشيرا إلى أننا متفائلون بإقرارها، خصوصا أننا تلقينا كل الدعم والتأييد من الوزير الفارس بعد توليه حقيبة التربية، فضلا عن دعم وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري.

وأوضح العجمي أن الجمعية اعتادت على إقامة حفل الاستقبال السنوي للمهنئين بالشهر الفضيل فتستقبل فيه القيادات التربوية وأهل الميدان لتبادل التهاني بهذا الشهر المبارك، متمنيا أن يدم الله سبحانها وتعالى علينا نعمة الخير والأمن والأمان تحت راية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الشيخ نواف الأحمد.