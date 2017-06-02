ندى أبو نصر

تحت رعاية وحضور رئيس اللجنة القانونية في الجمعية الكويتية للأسرة المثالية المحامي علي العلي وبتنظيم شركة انبشن أقيم في فندق الريجنسي حفل تخريج كوكبة من طالبات ثانوية أمامة بنت بشر لعام 2016/2017.

وقال المحامي علي العلي انه سعيد جدا بمشاركة الطالبات والأهالي هذه الفرحة وانه يوم مبارك في شهر مبارك وأن الخريجات رفعن بتفوقهن رأس الكويت وأهاليهن وهذه اللحظات مرت علينا منذ سنين وهي لحظات الفخر الممزوجة بالفرح.

وأضاف أن ما يميز هذه الأيام وجود وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تكن متوافرة سابقا، فكان يصعب التواصل بين الطلبة، كان كل واحد يدرس في مكان مختلف، ولا نعرف عن بعضنا شيئا، بينما الآن يتواصل الطلاب مع بعضهم فتتلاشى المسافات التي فرقتهم وهذا شيء جميل.

وأضاف يجب أن نقف وقفة إجلال واحترام للآباء والأمهات الذين بذلوا الجهد من جميع النواحي سواء المعنوي أو المادي أو النفسي وبالأخص الأم التي تتحمل معناة كبيرة، فيجب علينا أن نكرمها ونشكرها على جهودها وتضحياتها.

وتمنى التوفيق والمستقبل الزاهر للطالبات وطلب منهن ان يسيرن دوما على المبادئ والقيم والأخلاق التي تربين عليها بما يعكسن الصورة الجميلة عن عادات وتقاليد الكويت سواء درسن داخل الكويت او خارجها.

وقد تخلل الحفل العديد من الفقرات الشعرية وكلمات الشكر باللغتين العربية والانجليزية.