استضافت مايكروسوفت كجزء من التزامها العالمي المستمر تجاه التعليم 6 خبراء متخصصين في مجال التعليم من منطقة الخليج، وذلك خلال المؤتمر السنوي لتبادل المعلمين (E2) الذي عقدته الشركة هذا العام في فندق فيرمونت رويال يورك في تورنتو كندا.

امتد الحدث السنوي الذي احتفى بإنجازات المعلمين لمدة ثلاثة أيام، والذين قاموا بدمج المواد التعليمية بالتكنولوجيا بطرق مثالية لإعداد الطلاب للنجاح، كما جمع هذا الحدث أيضا 300 من المعلمين الأكثر ابتكارا من 85 دولة في تورونتو بهدف تبادل خبراتهم حول دمج التكنولوجيا في أساليب التعليم.

وأكدت مايكروسوفت خلال المؤتمر التزامها في جعل بيئة التعلم تفاعلية أكثر عن طريق تقديم أحدث حلولها مثل «MakeCode» الذي يقوم على اعتماد نهج شامل وممتع في التعليم، بالإضافة إلى عددا كبيرا من أدوات الجيل الجديد مثل «Minecraft Education Edition» التي تعد منصة تساعد المعلمين على إلهام الطلاب للاستفادة من التكنولوجيا وإطلاق العنان لإمكاناتهم من أجل تحقيق المزيد.

وقد اختير المعلمون الستة من منطقة الخليج بصفتهم خبراء مايكروسوفت التربويين لحضور هذا الحدث، وكان من ضمنهم أيمن عيسى من مدرسة عبدالله الأحمد الصباح من وزارة التربية والتعليم في الكويت، علما أن اختيار هؤلاء المعلمين من منطقة الخليج تم بناء على ما قدموه من مساهمات مميزة ورائدة في مجال التعليم ووفقا لمباراة جرت بين جميع المعلمين الخبراء في الدولة، وقد تم خلال الحدث اعلان فوز أيمن عيسى من الكويت في تحدي المجموعات لفئة «ديلوكاليز».