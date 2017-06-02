يمكن الحصول على الدبلوم في الديكور والتصميم الداخلي خلال الفترة المسائية

أعلنت رئيس قسم الفنون التطبيقية في كلية بوكسهل- الكويت ريم الزامل عن انطلاق معرض مشاريع التخرج لطالبات تخصصي الديكور والتصميم الداخلي والتصميم الجرافيكي في حرم الكلية- أبو حليفة، لافتة إلى أن المعرض يتخصص في عرض مشاريع الطالبات خلال فترة دراستهن في الكلية.

وأوضحت الزامل أن المعرض سينطلق بمشاركة واسعة من الطالبات اللواتي سيعرضن أهم مشاريعهن التي تدربن عليها خلال فترة دراستهن في الكلية، موضحة أن المعرض سيتخلله افتتاح كبير بحضور السفير الأسترالي وارن هوك والسيدة جورجينا هاريسون حرم السفير الاسترالي في الكويت.

ودعت الجميع لحضور المعرض للاطلاع على ما تعلمته الطالبات خلال مدة دراستهن في الكلية، مؤكدة أن المشاريع التي ستعرض فريدة من نوعها خاصة في قسم الديكور والتصميم الداخلي.

وعن قسم الفنون التطبيقية، أوضحت الزامل أن القسم يتكون من ثلاثة تخصصات هي: الديكور والتصميم الداخلي والتصميم الجرافيكي وتصميم المواقع الإلكترونية، لافتة إلى أن الدراسة في التخصصين تكون لمدة عامين تحصل الطالبة من خلالهما على درجة الدبلوم، مبينة أن التصميم الداخلي هو عالم كبير يركز على توظيف المكان بطريقة سهلة ومريحة تساعده على التميز في العمل.

وبينت أنه يمكن للخريجات استكمال دراستهن في التخصص بعد حصولهن على الدبلوم في أي جامعة اخرى تقدم نفس التخصص داخل الكويت أو خارجها، مشيرة إلى أن الدبلوم الذي تمنحه كلية بوكسهل الكويت معترف به من وزارة التعليم العالي في الكويت وله اعتراف دولي من الجامعة الأم في ملبورن - أستراليا والتي لها أكثر من 80 سنة خبرة في المجال الأكاديمي، علما أن كلية بوكسهل الكويت تأسست سنة 2007 وخرجت أكثر من 900 طالبة في مختلف التخصصات، 60% من خريجاتها استطعن استكمال دراستهن في درجة البكالوريوس من خلال الاتفاقيات مع الجامعات الخاصة الموجودة في الكويت كالكلية الأسترالية وحاليا هي بصدد عقد اتفاقية 2+2 مع جامعة الخليج للتكنولوجيا والمعلومات..

وحول شروط القبول في التخصص، بينت الزامل أنه يجب أن تكون الطالبة متحدثة للغة الانجليزية حيث انها لغة الدراسة بالكلية بالإضافة إلى الموهبة والإبداع والابتكار، وللكلية مركز للدراسات التمهيدية يساعد الطالبات على تقوية لغتهن قبل البدء في دراسة التخصص.

وبينت أن القسم يوفر فرصة الحصول على الدبلوم في تخصص الديكور والتصميم الداخلي في الفترة المسائية، وذلك لإتاحة الفرصة للطالبات الموظفات اللواتي يدرسن على نفقتهن الخاصة واللواتي يعملن في وظائف مختلفة في فترة الصباح الحصول على شهادة تؤهلهن لمتابعة دراستهن الجامعية أو الاحتراف في مجال التصميم الداخلي.

من جانبها، أوضحت عضو هيئة تدريس في القسم ميرنا قطايا أن مخرجات قسم الفنون التطبيقية موجودة في سوق العمل، لافتة إلى أن الكثير من خريجات القسم تمكن من الحصول على وظائف جيدة في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، مؤكدة أنه ضمن نتائج العديد من الاستبيانات التي قامت بها الكلية، يتبين بوضوح أن هناك الكثير من الإشادة بخريجات القسم ومؤهلاتهن التي حصلن عليها خلال دراستهن بالكلية.

واشارت قطايا إلى أن الكثير من الخريجات يتجهن نحو إنشاء مشاريع صغيرة حيث يقمن بفتح مكاتب خاصة بهن بعد التخرج. كما تتجه نسبة من الخريجات نحو السفر للخارج لاستكمال دراستهن في التخصص والحصول على درجة البكالوريوس وأيضا درجة الماجستير والدكتوراه.